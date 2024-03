Møtet med KI kan fort bli dramatisk

En nylig rapport fra IMF (International Monetary Fund) viser at KI kan påvirke 40 prosent av jobbene i verden, og hele 60 prosent i rike land. 30 prosent av jobber som i dag utføres av oss mennesker, kan erstattes med KI.

Om tiden viser at dette stemmer, står vi overfor en KI-revolusjon i nærings- og arbeidslivet, og bedriftsledere står overfor avgjørende veivalg.

Her er noen av dem:

Det første veivalget handler om implementering.

Når Microsofts Copilot blir allment i løpet av 2024, vil bruken av KI skyte i været. Under pandemien lærte den godt voksne delen av befolkningen i arbeid å bruke Teams, Zoom, Slack og lignende nær sagt over natten, og tilsvarende vil implementering av KI i programvaren som vi allerede bruker hver eneste dag, tilgjengeliggjøre bruk av KI i enda større grad enn store språkmodeller har gjort allerede. Utfordringen ligger i å være tidlig ute med å kurse og engasjere sine ansatte, og dermed få et klart komparativt fortrinn. De som nå sitter stille i båten, får stadig dårligere tid til å diskutere KI på strategisk nivå for sin bedrift, eller å vente på å bli styrt av utviklingen som kommer, i stedet for å styre den selv.

Det andre veivalget handler om å få kontroll på egne data, og det arbeidet må skje nå. Før KI implementeres i en hvilken som helst virksomhet – det være seg Copilot eller skreddersydde løsninger – har ledere et særskilt ansvar for at det gjøres en avgrensning i hvilke data som deles med leverandører av KI-løsninger. Det er sterkt frarådet å slippe nye systemer løs på hele det eksisterende Office 365-filbiblioteket, både av personvernshensyn, men også fordi det vil gi dårligere implementering.

Det tredje, og i denne omgang siste veivalget, handler om tillit. Ettersom bruk av KI øker, har ledere et særskilt ansvar for et godt tillitsforhold med egne ansatte, så vel som mellom selskapene og kunder. Ny teknologi muliggjør snarveier og halvveisløsninger i mange bransjer, og tillit vil derfor bare øke i verdi. Det vil bli en forskjell på selskaper som tar ut effektivitetsøkninger i bedre løsninger for sine kunder, og dem som tar det ut i flere fakturerbare timer for seg selv. Dette er et verdimessig veivalg som ledere må ta.

Det er et lederansvar å peke ut retningen for implementering, sikker bruk av KI og å forvalte tillit i sitt selskap.

Skal vi tro IMF, er tiden knapp for å ta disse viktige tre veivalgene.

