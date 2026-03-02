Nå har du blitt produktet i Chat GPT

Open AI har falt for samme fristelse som samtlige store sosiale mediefirmaer har gjort over de siste snart 20 årene: Bygge en forretningsmodell på å samle inn og tjene penger på personopplysningene dine. Ikke på å selge deg et produkt som du har lyst på.

Nå gjør Open AI det samme. Du produserer råmaterialet

Det er en forenkling å si at du som bruker gratisversjonen av Chat GPT, blir produktet. Det mer presise er at du, gjennom for eksempel å bruke Chat GPT som psykolog, produserer det råmaterialet som Open AI nå skal leve av.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Jobber med å oppdage og stoppe cyberangrep mot flere titalls kunder døgnet rundt

Produktet Open AI nå vil selge, er reklamealgoritmene som vil fange oppmerksomheten din i gratisversjonen av Chat GPT.

Alle samtalene dine, også de mest intime, kan brukes til å gjøre reklamealgoritmene attraktivt presise for de egentlige kundene til Open AI. Nemlig selskapene som vil betale for å få tilgang til din oppmerksomhet gjennom reklamen som vil dukke opp mens du «snakker» med Chat GPT.

Mer overbevisende dialog

Endringen betyr at Open AI har et sterkt incentiv til å forbedre reklamealgoritmene sine for de egentlige kundene: Firmaene som betaler for reklamen, skriver jurist Ida Thorud. Foto: Lakesha Miner

Det handler ikke bare om å se reklame. Tenk deg at du «snakker» med Chat GPT-psykologen din. Dette har blitt en nær venn. Så forteller den deg at du vil føle deg hundre ganger bedre hvis du kjøper disse antidepressivene. Eller et navngitt kosttilskudd.

Ikke fordi det faktisk vil få deg til å føle deg bedre, men fordi dette er betalt reklame.

Vi vet at mennesker kjøper ting av folk vi stoler på. Hvis din nære venn Chat GPT anbefaler deg steroider for å hjelpe deg med selvbildet, ville du ha vurdert det?

Kan komme til å gå lenger

Open AI sier at de ikke vil selge personopplysningene dine til andre. At dette ikke vil bli en situasjon slik som med sosiale medier, hvor reklame vil følge deg rundt på Internett. Reklamen vil forbli inne i Chat GPT.

Det er egentlig ille nok i seg selv. Men når Open AI først har begynt å bruke personopplysninger på denne måten, er det ikke egentlig noe som hindrer dem i å gå lenger. Selskapet har satt disse begrensningene på seg selv, og da kan de også enkelt fjerne dem.

Min påstand er at det kommer til å skje. Har man først personopplysninger man kan tjene penger på, er det fristende å gjøre nettopp det. Vi har sett det før. Denne forretningsmodellen er så lukrativ at Meta i en årrekke har kjempet for å kunne samle inn så mye informasjon om deg som overhodet mulig, uten å spørre deg om lov.

Linkedin innså hvilken gullgruve av testdata de har tilgang til og bestemte seg for å bruke alt du har postet på plattformen til å trene KI-en sin, med mindre du reserverer deg. Men da må du vite at du må reserve seg, og det vet de færreste.

Personvern står på spill

Når Open AI først har endret forretningsmodellen sin til å tjene penger på reklame, vil de ha et kraftig incentiv til å fortsette å vokse i den retningen.

Dette har vi sett med selskaper som Meta og Google. De startet med å produsere digitale produkter (sosiale medier og en søkemotor). Nå er de i all hovedsak annonseteknologi-selskaper som lever av å selge tilgang til oppmerksomheten din gjennom målrettet reklame.

Endringen betyr at Open AI har et dårligere incentiv til å gjøre Chat GPT så bra som mulig for deg som bruker. De vil ha et mye sterkere incentiv til å forbedre reklamealgoritmene sine for de egentlige kundene: Firmaene som betaler for reklamen.

Det taper du som bruker på. Både i funksjonalitet i Chat GPT og ved at personvernet ditt åpenbart svekkes. Ikke minst vil vi som samfunn tape på at denne utrolig kraftige teknologien nå vil brukes til å påvirke valgene våre på mer intense måter, som det blir vanskeligere og vanskeligere for oss å forstå.