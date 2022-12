Når AI spiller fotball, er sporten kun et delmål

Fotball-VM nærmer seg den spennende innspurten. «Det vakre spillet» er et område AI-selskapene har kastet seg over, og erfaringene de høster, har vidtrekkende implikasjoner for utviklingen av AI-støttede forretningsbeslutninger.

2022 FIFA World Cup har hatt sine sportslige opp- og nedturer, akkurat som VM i fotball skal ha. Nå nærmer vi oss den spennende innspurten som følges av millioner av fans over hele verden. Det de aller fleste av dem ikke er klar over, er at AI – kunstig intelligens – allerede spiller en rolle i sporten.

AI-selskaper, som for eksempel DeepMind, jobber med AI-utviklet fotball ved å trene AI-støttede spillere til å bli kompetente fotballspillere. Samtidig som de gjør fremskritt i å «knekke fotballkoden» med AI, vil det de lærer finne utallige andre bruksområder.

Vi er nok noen år – OK, tiår – unna et robotfotballag som slår det menneskelige verdensmesterlaget (det er faktisk det uttalte målet til RoboCup Federation). Men fremgangen som gjøres når AI spiller fotball, er både fascinerende og ekte. DeepMinds simulerte fotballag ble lært å bli belønnet ved å imitere komplekse sportsferdigheter. For å mestre disse ferdighetene, trenger spillerne kort responstid og intuisjon. Å lære robotspillerne å ta intuitive beslutninger, gjør dem til bedre spillere.

Resultatet? Et lag av koordinerte humanoide fotballspillere som viser kompleks adferd på flere områder, kvantifisert ved en rekke analyser og statistikker – inkludert de som brukes i sportsanalyser i den virkelige verden.

Relevant informasjon

Å ta i bruk AI for å spille fotball, er en passende illustrasjon på måten bedrifter forsøker å øke hastigheten og forbedre sine beslutningsprosesser på – som om de handler på intuisjon. Sport gir en stor mulighet til å forbedre dette konseptet: Når du ser fotballspillere handle på intuisjon, er mye av det du ser, bruken av hver lille bit av data de har opparbeidet seg gjennom sine karrierer og liv – som om de bruker alt i akkurat dette øyeblikket, ved å ta en beslutning på et brøkdels sekund som vil eller ikke vil føre laget til seier.

Det første steget i å ta beslutninger er å ha relevant informasjon, selv om enkelte beslutninger må tas svært raskt. For mennesker tas slike beslutninger med det psykolog og nobelprisvinner Daniel Kahneman kaller vårt mentale «System 1» – som fungerer automatisk og raskt med liten eller ingen innsats (til forskjell for «System 2», som krever store mental innsats). System 1-styrte beslutninger trigges enten ved medfødte ferdigheter eller evner utviklet gjennom praksis.

Majoriteten sliter

Ifølge Herbert A. Simon er det meste av det vi kaller intuisjon, verken mer eller mindre enn anerkjennelse av våre akkumulerte erfaringer.

Med riktige data, analyse og ledelse kan organisasjoner prestere mer på linje med de heldige menneskene som har med seg eksperttankene i sine System 1-drevne handlinger – noe som forbedrer både hastigheten og nøyaktighetene i deres beslutningsprosesser. Ikke helt ulikt det fotballstjernen Lionel Messi «føler» når han rett før noen andre spillere vet hvor ballen vil lande.

En moderne, AI-støttet strategi kan drive intelligente beslutninger og avdekke hva som skjedde og hvorfor, slik at selskaper kan se fremover og finne gode alternativer for å komme videre. Det er styrken med intuisjon, drevet av de nyeste AI-mulighetene.

Vår forskning viser at 80 prosent av bedriftene sliter med å bruke AI for å forbedre sine beslutninger. Når det gjelder de resterende 20 prosentene – AI-lederne – vel, de blir belønnet med et straffespark!