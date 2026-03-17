Når markedsføring og virkelighet ikke møtes

Når man ser nærmere på hva påstanden faktisk er bygget på, er det god grunn til å stille spørsmål ved om den kan forsvares, både faglig og etter Forbrukertilsynets retningslinjer.

Forbrukertilsynets veileder for markedsføring av ekomtjenester er tydelig på hva som kreves når en tilbyder vil bruke superlativpåstander som «best» i sin markedsføring:

Testen det vises til må gi faktisk grunnlag for påstandene som brukes. En generell påstand må ha reell dekning i det som er testet.

Generelle påstander som «best i test» må konkretiseres. Dersom man har testet spesifikke egenskaper, kan det være villedende å referere generelt til «best nett».

Telias markedsføringspåstand «Norges beste mobilnett» er et bredt og absolutt superlativ som kommuniserer at Telia er best på alt som har med mobilnettet å gjøre. Derfor undres vi over hvorfor Rohde & Schwarz’ rapport, som Telia bruker som bevis for sin påstand, viser noe helt annet.

Litt kortere oppsettshastighet

Ser man på de faktiske tallene i rapporten, så finner man ikke dekning for påstanden. Telenor er raskere enn Telia på nedlastingshastighet i samtlige geografiske kategorier og på alle statistiske mål.

På tettsteder er Telenor 55 prosent raskere. Langs veier er vi 56 prosent raskere i gjennomsnitt. Det finnes ikke ett eneste datahastighetsmål i rapporten der Telia er raskere enn Telenor. Telenor vinner også videostreaming i alle kategorier.

Likevel vinner Telia totalt, ifølge Rohde & Schwarz’ rapport. Forklaringen er at scoringsmodellen gir taleanrop svært høy vekt, og at Telia i snitt er ett sekund er raskere enn Telenor på å sette opp samtaler.

Men, det er verdt å spørre seg: når norske forbrukere og bedrifter i 2026 skal velge mobiloperatør, er det oppsetthastigheten på taleanrop som avgjør valget? Eller er det datahastighet, stabilitet og dekning der de faktisk befinner seg?

Scoringsmodellen belønner i praksis det ene området Telia for øyeblikket er best på, og komprimerer matematisk det Telenor er best på.

En logaritmisk funksjon gjør at Telenors klare overlegenhet på hastighet på data, omsettes til marginale poengforskjeller i scoren. Telenor vinner faktisk totalt sett flest underkategorier i rapporten Telia bruker som bevis for at de er «Norges beste mobilnett».

Finnmark ikke en del av Norge?

De som kjenner meg, vet også at mitt hjerte dunker for Nord-Norge – og Finnmark. Landsdelen det er dyrest og vanskeligst å drifte mobilnett i, og som står i en geopolitisk situasjon som mange av innbyggerne kjenner på kroppen, er ikke målt i testen.

Vi undres hvordan tittelen «Norges beste mobilnett» kan gis på bakgrunn av en test som har utelatt et helt fylke med et areal større enn Danmark.

Telia ser også bare på én måling. Telenor har vunnet de siste kåringene fra både Opensignal og Ookla Speedtest. Begge baserer seg på data fra millioner av reelle brukermålinger over tid, uavhengig av operatørene.

Forbrukertilsynet må se på Telia

Og begge har, både i sine siste rapporter og en rekke tidligere kåringer, plassert Telenor øverst på de målene som betyr mest for norske mobilbrukere.

Derfor mener vi at Forbrukertilsynet må se på om Telias bruk av markedsføringspåstanden er i tråd med markedsføringsloven og gjeldende veileder for ekom-tjenester.

Og vi oppfordrer Telia til å kommunisere testresultatet med den presisjon og de forbehold det faktisk fortjener. Mobildekningen til det norske folk er for viktig til å drive med feilinformasjon og feilaktige reklamepåfunn.

