Nei, KI løser ikke Norges mangel på IT-kompetanse

KI-kappløpet kan løse Norges mangel på IT-ansatte, skriver sier Ivar Aune, Capgeminis leder for generativ kunstig intelligens, i en kronikk i Digi. Aune presenterer interessante tall fra Capgeminis undersøkelser, som blant annet viser at norske ledere er langt mer fremoverlente enn sine kolleger i Danmark og Sverige når det kommer til å utnytte mulighetene som følger med KI.

Aune peker også på at det er store effektiviseringsgevinster innen koding, overvåkning og vedlikehold av digitale løsninger. Han argumenterer for at dette vil føre til at det varslede underskuddet blant IT-ansatte i Norge på mellom 30.000 og 70.000 årsverk vil reduseres betydelig.

Her er vi uenige.

Nye krav til kompetanse

Ja, det er riktig at KI sannsynligvis vil endre etterspørselen etter for eksempel programmerere. Samtidig vil det utvilsomt oppstå mange nye IT-arbeidsplasser i årene som kommer.

Innføringen av Microsofts KI-verktøy, Copilot, illustrerer for eksempel hvordan KI stiller nye krav til kompetanse blant de ansatte. Blant annet medfører nye KI-verktøy at bedriftene må bruke ressurser på å sikre dataene på tilfredsstillende vis, samt sørge for at GDPR-regelverket følges. Et annet poeng som blir enda viktigere med innføringen av Copilot, er administrasjonen av tilgangskontroll. Dette vil kreve økte ressurser i form av IT-medarbeidere.

Må sette av mer ressurser

En annen utfordring som på mange måter kan knyttes til digitalisering og kunstig intelligens, er cybersikkerhet. Det er ventet at cybertrusselen vil øke betydelig i årene som kommer, noe blant annet Kripos understreker i sin årlige rapport om cyberrettet og cyberstøttet kriminalitet. Som et resultat av den økte risikoen kommer norske bedrifter til å måtte sette av mer ressurser til å sikre seg mot angrep. Her spiller IT-avdelingen en avgjørende rolle.

Cybertrusselen fører også til økte krav fra myndighetene. EU innfører i år et nytt direktiv kalt Network Information Security 2 (NIS2). Direktivet introduserer strengere reguleringer for hvordan bedrifter skal sikre, dokumentere og validere sikker datatrafikk. Alt dette krever mye ressurser og IT-kompetanse.

Enda mer strategisk

Fremveksten av KI vil i tillegg gjøre at IT-kompetansen blir enda mer strategisk i organisasjonen. Den gamle IT-vaktmesteren blir i stor grad automatisert bort, men medarbeidere med IT-kompetanse vil i enda større grad få en strategisk rolle, og mange vil innta lederrommene. For å lykkes som leder fremover, vil man måtte inneha dypere IT-kompetanse, og IT-medarbeidere må inneha god forretningsforståelse.

Det er altså riktig, som Aune sier, at KI vil endre IT-behovene fremover. Våre erfaringer viser imidlertid at behovet for IT-kompetanse ikke vil forsvinne, men at rollen vil endre form.