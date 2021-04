Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Da Indicia ble innført i 2007, skyldtes det bl.a. erfaringer fra Nokas-saken, en av Norges største kriminalsaker. Vi som jobbet i politiet ønsket å dele informasjon på en raskere, enklere og tryggere måte enn datidens lokale systemer la til rette for. Brukerbehovet ble utforsket videre i tett samarbeid med representanter fra hele landet. Siden har Indicia spilt en avgjørende rolle for politiets samhandling i en rekke saker, for eksempel i etterforskningen av terrorangrepet 22/7.

Fra første stund ble brukerne involvert i utviklingen

Som ansatt i Oslo politidistrikt i 2007 var jeg blant brukerrepresentantene som fikk teste, utvikle og forme Indicia basert på behovene vi hadde i politihverdagen. Politiet bruker Indicia som støtteverktøy innen forebygging, etterforskning og etterretning. Det er altså ikke bare et etterretningsregister. Siden Indicia ble etablert, har fagområdene etterforskning, etterretning og forebygging også utviklet seg. Dette har vi fulgt opp gjennom kontinuerlig utvikling av Indicia. Politidirektoratet bevilger midler til utviklingen, basert på brukernes innspill, ønsker og behov. Brukerne vurderer fortløpende ny funksjonalitet før den eventuelt settes i produksjon.

Ikke kontroll, men informasjonsdeling

Forskningen til Gundhus, Talberg og Wathne som artikkelen viser til, handler mye om nærpolitireformen og konsekvensene av den. Indicia ble innført 10 år før nærpolitireformen og er verken et rapporteringsverktøy knyttet til nærpolitireformen, etableringen av et etterretningsstyrt politi eller politiets digitaliseringsstrategi. Formålet med Indicia har vært å utveksle opplysninger for å forebygge kriminalitet, avdekke eller avverge straffbare handlinger og ivareta enkeltpersoners sikkerhet. Indicia er altså ikke et rapporteringsverktøy basert på ledelsens behov for kontroll, men et svar på medarbeidernes ønske om tilgang på kunnskap om kriminalitet.

Feil å sammenligne Indicia med Akson og Visma InSchool

Vi opplever å jobbe med Indicia slik Nagell beskriver at man bør jobbe med digitalisering. En ny kloss her, en tilpasning der - basert på fortløpende vurderinger og brukerbehov. Det skal vi fortsette med i morgen, neste uke og neste år slik at medarbeiderne i politiet kan utveksle informasjon og løse samfunnsoppdraget på tvers av regioner og fagområder.