Nettet skal kvantesikres – innvendinger hjelper

Forskere fra NTNU og andre anerkjente institusjoner kritiserer Norsk helsenett og partnernes pilot for et kvantesikkert nett. Hvordan vi skal sikre nettverksinfrastrukturen fremover, er en viktig debatt, og vi hilser derfor innvendingene fra akademikerne velkommen.

Vårt hovedmål med piloten er å lære, slik at vi bedre forstår hvordan effektiv sikring av nett kan gjennomføres. Vi kjenner ikke fasiten i dag og ønsker derfor å diskutere med alle som har innsikt i og synspunkter på hvordan dette best kan gjøres.

Norsk helsenett har som hovedoppgave å sikre helsesektorens digitale infrastruktur. Ikke bare mot dagens trusler, men også dem som vil komme.

Helsesektoren særlig utsatt

Overgangen til et kvantesikkert samfunn berører alle samfunnskritiske funksjoner, og helsesektoren er særlig utsatt fordi dataene våre er sensitive og har svært lang levetid. Journalinformasjon, behandlingshistorikk og sensitive helseopplysninger må forbli konfidensielle i flere tiår.

Derfor har Norsk helsenett valgt en helhetlig tilnærming: Vi tester både post‑kvantekryptografi (PQC) og Quantum Key Distribution (QKD), fordi vi mener sektoren trenger kunnskap om hele trusselbildet og om alle aktuelle teknologier før vi eventuelt går inn i en formell anskaffelse i fremtiden.

Piloten gjennomføres sammen med Global Connect og er tydelig beskrevet som et læringsprosjekt. Målet er ikke å erstatte dagens løsninger, men å forstå

hvordan teknologien fungerer i praktisk drift

hvilke krav som stilles til fiber, drift, overvåking og feilhåndtering

hvilke begrensninger, kostnader og sikkerhetsegenskaper QKD faktisk har

hvordan teknologien kan kombineres med fremtidig PQC‑basert kryptografi

Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger: Sektorer som håndterer data med svært lang levetid, bør starte forberedelsene tidlig og evaluere flere mulige kvantesikre tiltak.

Teknologien er dyr

I innlegget fra akademikerne påpekes det at teknologien er dyr. Det er vi enige i. Men dersom kostnadene går ned etter hvert som teknologien modnes, kan den på sikt være relevant som en del av en helhetlig sikringsstrategi.

Vi ønsker en åpen og faglig forankret diskusjon med forskningsmiljøer, myndigheter og bransjen. Kritikk er viktig, det gjør oss bedre. Norsk helsenett vil derfor invitere til dialog om erfaringer, faglige vurderinger og veien videre mot et mer motstandsdyktig helsenett.

Underveis trenger vi kortsiktige løsninger som er gode nok, samtidig som vi holder mulighetene åpne for bedre løsninger på lengre sikt.