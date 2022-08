Nettsikkerhet må ta hensyn til generasjonsforskjellene

Teknologien utfordrer til stadighet våre vaner og forventninger, også når det kommer til nettsikkerhet. Det er et mylder av løsninger å velge mellom, og tall fra vår nye rapport viser at hvilke som foretrekkes varierer sterkt ut fra hvilken generasjon til generasjon.

Experians Global Identity & Fraud Report viser at bedrifter flest jobber regelmessig med nettsikkerhet og forebygging av svindel. Men skulle man lagt til generasjonsvinklingen på området?

Folk flest er villige til å dele personlig informasjon så lenge de forstår hva denne skal brukes til. Ettersom samfunnet blir mer bevisst på hvordan data kan beskytte oss mot nettangrep, minker antallet skeptikere og motstandere av utlevering av personopplysninger. Med et bakteppe av økte svindelrelaterte tap og en forventning om at bedrifter kan beskytte dem på nett, er det ingen overraskelse at forbrukere nå setter nettsikkerhet foran bekvemmelighet. I 2022 ser 63 prosent på deling av data som fordelaktig, opp 12 prosent fra i fjor.

Etter hvert som forbrukere blir mer komfortable med å dele personlige data, blir de også vant til å bruke ny teknologi for å gjøre nettopp dette. Hvilke verktøy de foretrekker, avhenger imidlertid av flere faktorer. Det betyr at bedrifter må ha flere forskjellige løsninger til rådighet, og sørge for at de blir rullet ut og forklart effektivt.

Så, hvilke generasjonsforskjeller bør bedrifter være klar over? Sikkerhet og personvern er det viktigste aspektet ved nettopplevelsen for hele 95 prosent av babyboomerne, mot 85 prosent av generasjon Z. Bekymringene rundt identitetstyveri øker også med alderen. Mens 80 prosent av babyboomerne er bekymret, er det kun 58 prosent av generasjon Z som sier det samme. Ulike generasjoner ønsker dessuten ulike verktøy. Mens babyboomerne, «Gen X» og «Gen Z» favoriserer fysisk biometri – for eksempel fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, har millenniumsgenerasjonen mer lit til adferdsbiometri, som passordskrivingsmønstre og hvordan du samhandler på telefonen.

Det er verdt å merke seg at holdninger til nettsikkerhet og personvern ikke bare avgjøres av alder. Forbrukere med høy inntekt foretrekker for eksempel sikkerhetsspørsmål i større grad enn forbrukere med lavere inntekt. Våre undersøkelser viser også at folk på tvers av generasjoner foretrekker å kommunisere med et menneske når det kommer til mer komplekse sikkerhetsproblemer.

Nøkkelen er å tilby løsninger som matcher en bestemt demografi sitt behov for å skape en personlig og hyggelig kundereise hvor forbrukeren føler seg trygg. Det betyr at du må undersøke kundebasen for å forstå hva som motiverer, hvilke løsninger som bør prioriteres, hvordan du best kan kommunisere nye og eksisterende verktøy, og hvorfor enkelte løsninger bør investeres mer i enn andre.

Hvis en kundegruppe ikke er komfortabel med visse verktøy, kan dette være en sjanse til å prioritere markedsføring og kommunikasjon til dem om problemet. Dette bidrar til å bygge tillit og viser klart de mange trinnene du tar for å håndtere svindel og nettsikkerhet. Ettersom kunder er mer bevisste på utfordringene knyttet til nettsvindel, er de mer trolige til å engasjere seg i kampen mot problemet.

Etter hvert som løsninger som innebefatter kunstig intelligens, mobil og skydata blir enda mer vanlige, gjør bedrifter klokt i å investere i løsninger for forbrukere i alle aldre, og ta hensyn til generasjonsforskjeller og ulike behov. Kun da vil vi lykkes.