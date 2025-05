Ni av ti får ikke gevinster av digitalisering, eller?

Tilliten til offentlig sektor er avgjørende for en velfungerende nasjon. Denne tilliten kan blant annet svekkes ved at man tror at sektoren kaster bort masse penger på IT-utvikling som ikke gir særlig nytte.

Det er derfor svært alvorlig dersom det er riktig som beskrevet flere steder, nå sist i Stat & Styring, at «Ni av ti offentlige virksomheter klarer ikke å få gevinster av digitalisering». Beskrivelsen er imidlertid feil.

Formuleringen viser til DFØ-notatet «Utfordringsbildet i forvaltningen», som igjen viser til Digitaliseringsdirektoratets rapport «Rikets digitale tilstand 2019-2024».

Viktig nyanse mistet på veien

Den sier – så vidt jeg klarer å lese – ikke det som DFØ hevder den sier. Men i omtalen av rapporten er overskriften at «kun én av ti lykkes», noe som også ble overskriften hos Digi.

Vel å merke skriver både direktoratet og Digi at «en av ti» gjelder de som har svart at de «i stor grad har lykkes med å realisere forventede gevinster» fra digitaliseringsprosjekt. Det ser ut til at den avgjørende forskjellen mellom «i stor grad har lykkes» og «har lykkes» er borte.

Det bør være interessant å se på hva kilden til krise-påstandene egentlig sier. Kilden er den årlige Rambøll-undersøkelsen «IT i praksis» for 2023.

Den viser at på spørsmålet «I hvilken grad har deres virksomhet lykkes i å realisere planlagte gevinster fra digitaliseringsprosjekt?», svarte (av de 251 kommuner og virksomhetene som svarte) 10 prosent «i svært stor grad» eller «i stor grad», 71 prosent «i noen grad», og 13 prosent «i liten grad» eller «i svært liten grad». Resten svarte «vet ikke».

En mer korrekt, om enn noe unøyaktig, beskrivelse av resultatet kunne dermed være at «nesten ni av ti lykkes med å ta ut gevinster». Bortimot det motsatte, altså.

Ingen krise

Rambøll var i tillegg så generøse at de sendte meg data hvor de fjernet kommunenes svar. Av 72 virksomheter anga 21 prosent at de «i svært stor» eller «stor grad» hadde lykkes med å realisere planlagte gevinster.

62 prosent svarte «i noen grad», 8 prosent «i liten grad», og 0 prosent «i svært liten grad».

Det stemmer noenlunde med Simula Mets undersøkelser av gevinstene i offentlig sektor – og som trolig er typisk for IT-sektoren generelt. Mye å forbedre, men ingen krise. At begreper som «lykkes» kan være vanskelige å tolke, tilsier at usikkerheten om hvordan det faktisk står til, er vesentlig.

Rambøll-undersøkelsen har flere andre resultater som viser at vi er et stykke fra krise. For eksempel svarte 56 prosent at de i stor grad hadde realisert økt produktivitet fra digitalisering. 72 prosent svarte at de i stor grad hadde bedret kvaliteten i prosessene som følge av digitalisering.

Svekket tillit til offentlig sektor

Det er både positive og negative funn i undersøkelsen – og mye som kan og bør bli bedre. Et selektivt utvalg av det mest negative, som igjen blir forvrengt til det ugjenkjennelige, er det vanskelig å forsvare.

Skaden er muligens allerede skjedd. Det er skapt et bilde, ikke bare gjennom denne saken, av en offentlig sektor som ikke klarer å skape gevinster av milliardene som brukes på IT-utvikling. Den synkende tilliten til offentlig sektor er ytterligere svekket.

Det jeg, sikkert noe naivt, håper vi kan lære av dette, er tre ting:

Vi har alle et ansvar for å sjekke kilder, særlig dersom påstandene er sjokkerende og har vesentlige konsekvenser. Dersom noe høres helt usannsynlig ut (som at «kun én av ti lykkes med å realisere gevinster»), er det gjerne det. Mediene gir ikke et representativt bilde av virkeligheten. Normalitet gir ingen overskrifter.

