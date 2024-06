Nødmonopol er ingen god idé

Vi ønsker debatten om neste generasjons nødnett (NGN) velkommen, og både Telenor og Lyse har gitt gode råd og anbefalinger til myndighetene. Et råd som likevel ikke bør følges, er Telenors ønske om at «én mobiloperatør får hovedansvaret». Det kan raskt undergrave intensjonene bak et nytt moderne nødnett samtidig som det vil gi mindre robusthet og sikkerhet i fred, krise og krig. Det er det ingen som ønsker.

Det er helt fair at Telenor argumenterer for det de mener er beste løsning, men når de maler med bred pensel om alt som kan gå galt dersom man ikke velger deres anbefaling («aldri vært prøvd i noe marked...utvikling med ukjent kost, ukjent tidslinje og ukjent kvalitet/funksjonalitet»), må det tas med en neve salt.

Se til andre land

Vi har stor respekt for at NGN er et utfordrende og komplekst prosjekt. Samtidig tenker vi at det kan være greit å høste erfaringer fra andre land, og hva de har gjort, for å lære hva som kan gjøres enda bedre i Norge. Det er ikke riktig, som Telenor forsøker å gi inntrykk av, at andre land hvor man har lent seg på én mobiloperatør, bare har opplevd suksess, snarere tvert imot. Det er bare å se til Storbritannia.

Når Telenor samtidig forsøker å implisere at «alle må med i et nytt nødnett», høres det forlokkende ut, men det er en sannhet med modifikasjoner. De vil ha nødmonopol – samtidig som de gjerne vil bruke vårt radionett – fordi det vil gi dem en enorm markedsmessig fordel. Det vil kunne skape uopprettelige skader for samfunnet.

Vår anbefalte løsning, som vi har kommunisert tydelig til myndighetene i alle år, innebærer en løsning hvor samtlige nødnettbrukere får tilgang til alle mobilnett som er kvalifisert for nødnett-tjenester. Det betyr i praksis at både Telenor, Lyse/Ice og Telias mobile kjernenett – dersom de er kvalifisert – integreres i nødnettplattformen på lik linje. I en potensiell krise hvor ett av de kvalifiserte mobile kjernenettene faller ut, vil nødnettbrukerne ha tilgang til potensielt to andre mobile kjernenett – og på den måten ikke miste kommunikasjonen seg i mellom.

Dersom man velger kun ett mobilt kjernenett og dette faller ned, hjelper det lite om man har tilgang til radionettene til de andre operatørene, siden disse radionettene vil være underlagt det mobile kjernenettet som er nede.

Internasjonale analyser viser at Norge i dag har to av verdens beste mobilnett. Samtidig ser vi både vilje til og ambisjoner om at det tredje nettet vil bli landsdekkende i løpet av noen år. Operatørene investerer hvert år milliarder av kroner for å levere robuste og sikre kommunikasjonsløsninger til våre kunder, og vi er alle underlagt sikkerhetsloven.

Ansvaret er tydelig

Vi mener at vår løsning gir et sikrere og mer robust moderne nødnett for fremtiden – være seg i fred, krise eller krig – og at det ikke medfører verken mer kompleksitet eller ansvarspulverisering. Det vil være nokså tydelig for oss hvem som har ansvaret dersom vårt mobile kjernenett eventuelt går ned.

Telenor peker på at Telias foreslåtte løsning ikke er testet av noen andre land. Det er en overraskende defensiv holdning til innovasjon. I Telia er vi opptatt av kontinuerlig å utfordre, og vi er ikke redd for å teste nye løsninger, som vi blant annet har gjort sammen med Forsvaret og redningstjenesten.

Det ligger også en merverdi i å bruk all infrastruktur, da det vil styrke mulighetene for bygging av et alternativt transportnett samtidig som konkurransen opprettholdes slik at innovasjon, teknologisk utvikling og investeringer vil skape enda bedre mobilnett for alle som kommer hele samfunnet til gode; både nødnettbrukere og vanlige mobilkunder.

Det vil ikke skje dersom Telenor får nødmonopol.