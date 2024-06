Norske ledere må våkne – KI-kappløpet venter ikke

I en verden hvor teknologisk utvikling skjer i rekordfart, peker alle piler mot at Norge vil sakke akterut i det globale kappløpet om kunstig intelligens (KI). Dette er ikke bare en teknologisk utfordring, men også en ledelsesutfordring. Det er bekymringsverdig at mange ledere fortsatt ser på KI som en trussel.

De siste tallene fra IKT-Norge viser at Norge, sammen med resten av Norden, henger etter Europa når det gjelder adopsjon og implementering av KI-teknologi. Accentures årlige Pulse of Change Index avslører at endringstakten i 2023 var den høyeste noensinne og forventes å øke i 2024.

En generell nøling

Nordiske ledere er enige om at endringene skjer raskt, men de er mindre optimistiske enn sine internasjonale kolleger med tanke på å håndtere disse endringene. Dette reflekterer en generell nøling i Norden når det gjelder å omfavne KI. I undersøkelsen kommer det også frem at nordiske ledere i langt større grad ser på KI som en trussel enn som en mulighet.

Denne nølingen kan bli kostbar. Generativ KI, som driver de største endringene i dag, representerer ikke bare risiko, men også store muligheter for dem som tør å omfavne den. Fremtidig suksess avhenger av vår evne til å integrere ny teknologi på tvers av organisasjonen, fra toppledelsen ned til hver enkelt enhet.

Talentmangel er en annen kritisk faktor. Norske ledere må prioritere strategier som tiltrekker, utvikler og beholder de beste talentene, spesielt innenfor nye teknologier som KI. Kompetanseheving og omskolering blir avgjørende i årene fremover.

Må ta tak

Vi trenger også ledere som våger å satse. Det er gjennom testing og feiling at de beste løsningene oppstår. Åpenhet og deltakelse i prosessen har også vist seg å være en vei til suksess for mange ledende aktører som har lykkes med å integrere KI.

Det er på høy tid at norske ledere tar tak. Vi risikerer å bli stående på sidelinjen mens resten av Europa løper forbi. Generativ KI representerer en unik mulighet til å transformere industrier, øke konkurranseevnen og sikre økonomisk vekst.

For å henge med i kappløpet må norske ledere endre holdning fra forsiktighet til proaktivitet. Investeringer i teknologi og talent må skje nå. Det er ikke lenger tilstrekkelig å reagere på teknologiske endringer; vi må være i stand til å forutse dem og aktivt påvirke utviklingen.

