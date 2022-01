Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Brukerne hater dem, de er sjelden veldig brukervennlige, og jeg kan ikke tenke meg at det finnes mange leverandører som er glad i å implementere dem. Vinduer på nettsider som popper opp med at du må samtykke til cookies, eller informasjonskapsler på godt norsk. Det blir fort en enkel løsning med en ferdig utvidelse som bare løser den «cookie-greien» kjapt og enkelt.

Og det er vel ingen som med hånden på hjertet helt tror på dem, der de bedyrer at «vi bryr oss om ditt personvern». Og enda mindre leser seg grundig opp og tar et aktivt og informert valg. Man vil bare videre for å lese den artikkelen eller finne den informasjonen, og irriterer seg over denne fartsdumpen på veien.

Det virker som det er få som har tenkt på alternativet. For hva om det rett og slett ikke var noen cookies å samtykke til i det hele tatt?

Konsekvensene kan bli overveldende

I min karriere som webutvikler har det tidligere vært en selvfølge alltid bare å hive inn Google Analytics på nye nettsider uten å tenke særlig mye over det. Så kom gjerne en datasulten markedsavdeling og ville ha mer, så da ble det gjerne lagt inn et par sporingsverktøy til. Og alle hadde de selvsagt hver sin cookie.

Det som derimot ofte ble resultatet, var at det ble samlet inn utrolig mye mer sporingsdata enn det som faktisk ble brukt til noe nyttig. Ambisjonene var enorme, men det dabbet fort av. Og det var ingen som tok ansvaret for å fjerne de sporingsverktøyene – med tilhørende cookies – som ikke lenger var nødvendig.

Konsekvensene av overdreven bruk av sporingsverktøy kan også være overveldende. Det gjør nettsiden tregere, og det kan true IT-sikkerheten. Å la kode fra tredjeparter ukritisk kjøre på nettsiden din, kan gjøre deg sårbar. Og vil vi virkelig fôre giganter som Google og Facebook med enda mer data?

Mange gode alternativer

Å vite hvor mange som besøker nettsiden din, og for eksempel hvilke sider som er mest populære, er likevel viktig basisinformasjon å ha tilgang til. Men da trenger man strengt tatt ikke cookies, og Google Analytics blir for de aller fleste overkill uansett.

Det finnes heldigvis mange gode alternativer som vil dekke behovet for sporing for de aller fleste. Et raskt søk etter alternativer til sporing av webtrafikk uten cookies gir mange gode forslag, som Fathom eller Plausible.

Så kanskje er cookiens dager talte og det er på tide å gå «cookieless» i 2022? Det er i alle fall verdt å ta en gjennomgang og se på alternativene.