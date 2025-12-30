På tide å gå fra «KI-hype» til forretningsverdi

Ifølge IT-undersøkelsen CIO Analytics 2025 har bruken av generativ KI nesten doblet seg på ett år. Microsofts AI Diffusion Report viser at Norge ligger på tredjeplass globalt i KI-adopsjon, og over halvparten av yrkesaktive nordmenn bruker KI-verktøy daglig. Det er imponerende, men det reiser et avgjørende spørsmål: Bruker vi KI til å skape verdi, eller bare til å teste kule verktøy?

Fra eksperiment til forretningskraft

Rapportene viser et tydelig mønster: Mange eksperimenterer, men færre enn halvparten rapporterer konkrete gevinster. De som lykkes, har én ting til felles: KI er koblet til virksomhetens mål, ikke isolerte pilotprosjekter. Det handler om lederskap, kompetanse og kultur, ikke bare teknologi.

Tre nøkkelgrep for å lykkes med KI

Forankre KI i strategien

KI må være en del av virksomhetens kjerne, ikke et sideprosjekt. Når toppledelsen tar eierskap og knytter satsingen til forretningsmål, skapes retning og engasjement. Sparebanken Møre er et godt eksempel. KI ble integrert i bankens strategi fra dag én, med tydelig kommunikasjon og opplæring som sikret både kultur og kompetanse. Start smått og lær underveis

Små, målrettede prosjekter gir rask verdi og bygger tillit. Mills startet med en konkret utfordring: håndtering av reklamasjoner. Resultatet? En KI-løsning som sparte tid og forbedret kundeservicen og ga organisasjonen lyst til å utforske mer. Bygg en kultur for læring

For å lykkes med KI må virksomheter satse på kompetanse, deling og en kultur der det er lov å prøve og feile. I Atea har vi bygget dette gjennom strukturert opplæring og et nettverk av «AI-champions» som støtter kolleger i hverdagen. Over 3350 ansatte bruker nå Microsoft 365 Copilot aktivt. Effekten er merkbar: Vi har frigjort hundretusenvis av timer til mer verdiskapende arbeid og samtidig løftet kvaliteten på leveransene våre.

Deling er et nasjonalt ansvar

Norge har ambisjoner om å bli verdens mest digitaliserte land. Skal vi lykkes, må vi dele kunnskap på tvers av bransjer og sektorer. Digitaliseringsdirektoratet og næringsorganisasjoner bør ta en tydeligere rolle i å systematisere erfaringsdeling.

KI gjør oss ikke smartere av seg selv. Det må vi gjøre gjennom strategisk bruk, kompetansebygging og kultur for læring. Nå er tiden inne for å gå fra «hype» til handling og skape reell verdi for virksomheter, ansatte og samfunnet.