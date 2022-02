På tide med europeisk produksjon av halvledere

Det kreves ingen krystallkule for å spå at mangelen på halvledere vil fortsette å være en utfordring for bransjen i tiden som kommer. En komponent som er essensiell i mange elektroniske enheter, og som er hjernen i all moderne teknologi. Det er på tide å ta samtalen om å bygge og satse på europeisk produksjon.

RNT Rausch, som så mange andre, bygger og utvikler vi maskinvare for å styrke programvareløsninger. Med andre ord vil den globale brikkemangelen påvirke vår evne til å levere nok nye løsninger i hele 2022. For selv om vi bruker en rekke kortreise komponenter som er produsert i Europa, så er ikke det mulig med de nevnte halvlederne.

Pandemien har forårsaket både skyhøye priser og ekstreme leveringstider. For å ikke glemme enkelthendelsen med containerskipet Ever Given som blokkerte Suez-kanalen. Hvilket skapte en dominoeffekt med konsekvenser for hele verden.

Viktig for sikkerheten

Det er viktig å huske på at mangelen på halvledere ikke bare påvirker produksjonen av varer som for eksempel biler og spillkonsoller. Det påvirker også kybersikkerheten. Den mest åpenbare trusselen er mangelen på brikker som sørger for sikre betalinger, datatransaksjoner og generell sikkerhet i datasentre. I tillegg kan den globale mangelen føre til økt bruk av forfalskede deler – med den risikoen det medfører.

Det er på tide å ta opp samtalen om å bygge opp og satse på produksjon i Europa. Noe som vil kreve forsknings- og utviklingssamarbeid på tvers av hele næringskjeden – og ikke minst milliardinvesteringer. Jeg blir derfor oppmuntret av å se EU-initiativer som Europen Chips Act som ble lansert i 2021, og som sender sterke og geopolitiske signaler om økt konkurranseevne og suverenitet for regionen.

Faktisk er produksjonen allerede i gang. Bosch åpnet Europas første brikkeanlegg for halvledere i juni i fjor, og Infineon fulgte etter i september. Hos oss følger vi ekstra godt med på Gaia X, et prosjekt som ble startet for å utvikle neste generasjon europeiske datainfrastruktur.

Pandemien har mange konsekvenser. En av de positive er at det for alvor har satt fart på digitaliseringen av verden. Vi ser det både det private og offentlige. Interessen for å lære mer om prosesser, løsninger og digitale kompetanse har økt. Noe som både fremmer og hjelper overgangen.

Fremtiden er lys, men det fortsatt en vei å gå med tanke på europeisk produksjon av kritisk teknologi.