Palantir gjør Norge utrygt

I et debattinnlegg i Digi, skriver Hans Christian Pretorius, partner i KPMG, sine betraktninger rundt selskapet Palantir og hvordan han mener norske organisasjoner misforstår selskapet.

Alt dette uten å gi til kjenne sin arbeidsgivers tette bånd til nettopp Palantir gjennom å være et selskap i KPMG-nettverket.

KPMG i England sørget for at Palantir kom inn i National Health Service (NHS). Når en partner i KPMG ikke er tydelig på eget selskaps rolle i forhold til Palantir, og samtidig bagatellisere trusselen Palantirs systemer utgjør, så stiller jeg spørsmålstegn om motivene for innlegget.

Ikke trygt nok for Sveits

Noen betraktninger er det vanskelig å si seg uenig med, for eksempel «Den pågående diskusjonen viser at teknologivalg i samfunnskritiske sektorer ikke lenger kan behandles som rene innkjøpsbeslutninger».

Det er når Hans Christian forklarer naturen til Palantirs systemer, at han i klartekst forklarer hvorfor de er livsfarlig å slippe inn. «Norge vil formelt eie dataene, men vil ikke nødvendigvis kunne forstå hvordan analysene produseres eller gjenskape den samme verdien uten leverandørens teknologi og metodikk.»

Det samme så forsvaret i Sveits, men de konkluderte at Palantir sine systemer ikke var trygge til bruk i forsvaret. Sveits huser også Palantirs europeiske hovedkontor, og de har vurdert å klassifisere Palantir som leiesoldater på grunn av deres involvering i menneskerettighetsbrudd.

Et selskap med en agenda

Det er en stund siden debattinnlegget kom, så uttalelsen om å være låst i et system, står seg ikke bra i dagens geopolitiske situasjon: «Denne avhengigheten er ikke nødvendigvis et problem på kort sikt, men blir det den dagen Norge ønsker å endre strategi, bytte leverandør eller håndtere konflikt mellom nasjonale og kommersielle interesser.»

Det er definitivt et problem å ha et selskap grunnlagt med finansiell støtte fra CIA og med en CEO, Alex Karp, som sier «We love disruption and whatever is good for America will be good for Americans and very good for Palantir».

En proprietær altomfattende plattform hvor ett selskap har monopol, er en sikkerhetsrisiko, og en finansiell risiko som følge av lock-in.

KPMG er partner med Palantir

Selskapet Hans Christian representerer, KPMG, har tette bånd til Palantir. KPMG ble betalt 8 millioner pund for å promotere Palantir ovenfor helsevesenet i Storbritannia (NHS), og i 2023 i inngikk Palantir en avtalt verdt over 330 millioner pund over sju år med NHS.

Palantir skriver på sine nettsider at «KPMG brings a business-led approach to business transformation, leveraging our deep functional and technical expertise in Palantir's Foundry & AIP platforms to provide AI-first solutions to industry challenges».

Det er KPMG globalt, og ikke KPMG Norge, som har avtale med Palantir. Samtidig er KPMG Norge en del av KPMG-nettverket og opererer under samme merkevare og kommersielle rammer, noe som innebærer en klar interessekobling.

Palantir bruker alle midler for å komme seg inn og gjøre seg uunnværlig i norske offentlige etater. Det kan vi ikke la skje. Palantir gjør Norge utrygt, og burde ikke tillates i noen offentlige etater eller organisasjoner.