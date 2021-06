Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Nå kan det imidlertid se ut som om over ett år med unntakstilstand får konsekvenser – som både øker kvaliteten på dagens operasjoner og forbereder oss på fremtidige, globale sjokk.

Eyjafjallajökull i 2010, den japanske tsunamien og flodbølgen i 2011 og containerskipet MV Ever Given på tvers i Suezkanalen. Dramatiske hendelser som påvirker verdenshandelen i mer enn én måned om gangen, skjer nå så ofte som hvert 3,7 år ifølge McKinsey. Konsekvensene er omfattende; råmaterialer som aldri når fabrikken, mangel på viktige komponenter i produksjonen og bestillinger som blir mange uker eller måneder forsinket. I noen tilfeller hører vi om en hel bransje som oppdager at alle, også konkurrentene, er avhengige av den samme fabrikken for kritiske deler til produktene de leverer.

Da Orange Business Services laget «Real-time intelligence and the future of supply chains»-rapporten, spurte vi over 300 respondenter over hele verden om hvordan de har opplevd pandemien. 75 prosent svarte at det siste året har vært den største utfordringen de har møtt i karrieren. Det er liten tvil om at flertallet av verdens virksomheter har brukt 2020 på å håndtere konsekvensene av et virus som har satt samfunnet på hodet. Og når vi nå er nesten halvveis i 2021 forteller de samme lederne at de styrker arbeidet knyttet til planlegging og sårbarhetsanalyse, og inkluderer et bredere sett med risikofaktorer for å ta høyde for fremtidige kriser.

Majoriteten av lederne vi spurte, forteller også at de naturlig nok er mer oppmerksomme på risiko i leverandørkjeden enn de var for ett år siden. Det interessante er imidlertid ikke at de bekymrer seg mer, men hva de planlegger å gjøre med det.

Nytenkning og teknologi

Vi har sett, både gjennom svarene i undersøkelsen vi gjennomførte, og i samarbeidet med egne kunder, at nytenkning og innovasjon i mange tilfeller blir svaret på konkrete utfordringer og på potensielle farer som avdekkes gjennom risikoanalysene.

Et eksempel på dette er Bring, som Digi.no skrev om tidligere i vår, som raskt forsto at de var nødt til å eliminere alle muligheter for virusspredning gjennom nærkontakt mellom sjåfør og pakkemottaker i forbindelse med leveringer. Løsningen ble en app, utviklet på under et døgn, som sender en tekstmelding til kunden rett før budet ankommer, og lar dem signere for pakken på sin egen mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Et annet eksempel, fra Antwerpen Havn, beskriver APICA (Antwerpen Port Information and Control Assistant) en digital 3D-modell av havnen som fores med sanntidsdata om skipsbevegelser, værforhold, luftkvalitet, vannivåer, tilgang på personell og status på broer og sluser. Denne modellen er muliggjort ved bruk av IoT-sensorer, kameraer og droner. På denne måten får havnemyndighetene en komplett oversikt over alle bevegelser i havnen. Når de i tillegg mater modellene med historiske data, blir det mulig å forutse hendelser i gitte situasjoner – og å sette i verk tiltak som for eksempel bidrar til å redusere utslipp fra båtene, i sanntid.

Slike modeller, blant annet drevet av kraftig kunstig intelligens (AI), bidrar til å optimalisere komplekse scenarier over hele verden. Og i undersøkelsen vi gjennomførte er AI rangert som en av de primære teknologiene å investere i for virksomheter som ser behovet for både å håndtere den umiddelbare risikoen i leverandørkjeden, men også i arbeidet for å gjøre bedriften bærekraftig og fleksibel.

En spennende tid for bransjen

75 prosent av dem vi har snakket med, sier at «kost» og «risiko» i dag veier like tung i avgjørelser som dreier seg om innkjøp. Det er med andre ord ingen overdrivelse å hevde at vi befinner oss på et avgjørende punkt i den økonomiske historien – og presset på de globale leverandørkjedene er stort. Etterspørselen i fremvoksende markeder øker, klima- og bærekraftspørsmål krever svar med substans mens mer modne markeder for alvor har oppdaget hvor sårbare de er når noe skjer.

Da er det betryggende å høre, gjennom undersøkelser og strukturerte samtaler, men også i prosjekter med kunder over hele verden, at ambisjonsnivået når det kommer til digitalisering og bruk av teknologi, er høyt. Og jeg tror ikke det er veldig dristig å spå at det er de som lykkes med omstilling, nytenkning og digitalisering som også kommer til å vokse – både i markedet og som virksomhet.