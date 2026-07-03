Regjeringen tenker i riktig retning – la oss lære av Estland

Norge bruker 5,2 milliarder kroner årlig på leie av datasystemer, og 75 prosent av offentlig sektor er avhengig av én leverandør. Regjeringen har nå forstått at dette er en sårbarhet.

Estland har satset på åpen kildekode og nasjonalt kontrollerte skytjenester de siste 20 årene. Resultatet: Betydelige besparelser, et av verdens best digitaliserte samfunn og en blomstrende tech-næring.

Estland bygget sin digitale infrastruktur på åpen kildekode og på å gjøre løsningene de utvikler, tilgjengelig som åpen kildekode. Det kanskje mest kjente eksempelet, X-Road, deres åpne plattform for datautveksling, brukes i dag av over 1000 organisasjoner i Estland og er implementert i 25 land.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Lokal datakraft og dokumentert ytelse er avgjørende for en AI-utvikler

Estland har spart betydelige beløp ved å unngå lisenskostnader og proprietær programvare. Bruk av lokal kompetanse i utviklingen har bidratt til en sterk lokal tech-næring, og landet har blitt kalt et av «Europas mest entreprenørielle land».

Fire forbedringer

Regjeringens nye skypolitikk og strategi for åpen kildekode er et nødvendig skritt som kan gi betydelige fordeler:

Kontroll og uavhengighet: Unngå innlåsing hos store leverandører.

Unngå innlåsing hos store leverandører. Besparelser: Reduserte kostnader ved å unngå lisenser og proprietær programvare.

Reduserte kostnader ved å unngå lisenser og proprietær programvare. Innovasjon og kompetansebygging: Bygg norsk tech-næring og kompetanse. Dette kan gi betydelige positive ringvirkninger.

Bygg norsk tech-næring og kompetanse. Dette kan gi betydelige positive ringvirkninger. Sikkerhet: Åpne systemer kan inspiseres av hvem som helst, noe som reduserer risikoen for skjulte sårbarheter, og kontroll over eget skymiljø reduserer risiko for at andre lands myndigheter skal ha tilgang til data eller kunne stoppe tilgangen til systemene.

Tre tips

Dessverre er det ikke enkelt å snu innarbeidet praksis. Det krever betydelig innsats og vilje. Etablert kompetanse og praksis kan jobbe imot. Ensrettingen vi har hatt, gjør at det er betydelig mangel på kompetanse om alternativene. I tillegg utfordres innkjøps- og beslutningsprosesser år det ikke er et tradisjonelt kunde-leverandørforhold. Det er ingen som selger deg åpen kildekode.

Pilotprosjekter: Start med prosjekter for å bygge kompetanse. Identifiser åpen kildekode vi kan ta inn i Norge, og begynn arbeidet samtidig som vi må lære og tilpasse oss underveis. Vi har dårlig tid, så vi kan ikke vente.

Start med prosjekter for å bygge kompetanse. Identifiser åpen kildekode vi kan ta inn i Norge, og begynn arbeidet samtidig som vi må lære og tilpasse oss underveis. Vi har dårlig tid, så vi kan ikke vente. Samarbeid med europeisk tech-næring: Bruk eksisterende kompetanse og selskaper som har riktig erfaring og er uavhengige av de leverandørene vi har låst oss fast til.

Bruk eksisterende kompetanse og selskaper som har riktig erfaring og er uavhengige av de leverandørene vi har låst oss fast til. Lær av Estland: Benytt deres erfaringer og løsninger som X-Road (datautveksling), Bürokratt (AI-chatbot), e-Voting, eID og Samtrack II (forvaltning av medisinske produkter), eller en av alle de andre løsningene estiske myndigheter har utviklet og gjort tilgjengelig som åpen kildekode.

Estland viser at det er mulig å bygge en digital offentlig sektor som er sikker, effektiv og uavhengig. Norge har sjansen til å følge etter. La oss ta tilbake kontrollen over vår digitale infrastruktur, bygge norsk kompetanse og samarbeide med Europa for å dele kostnader og løsninger. Fremtiden er åpen – spørsmålet er om Norge skal være med på å forme den.