Rettssikker digitalisering krever mer enn lederbeslutninger

Lovtekster må tolkes og «kodes» på forhånd, noe som er komplisert og langt fra nøytralt, beskriver Tove R. Nilsen ved Oslo Met i en kronikk på Digi. Det er vi enige i. Samtidig ønsker vi å se nærmere på hennes beskrivelse av hvor slike beslutninger bør foregå. Etter vårt syn sikres ikke rettssikkerhet ved å løfte flest mulig avgjørelser til ledelsesnivå, men gjennom tydelig ansvarsdeling og tett samarbeid mellom ledelse og tverrfaglige fagmiljøer, også etter at løsningene er satt i drift.

Lovforståelse

Lovforståelse og praksis utvikler seg over tid, og digitale løsninger kan overse nyanser eller uforutsette situasjoner. Resultatet kan bli at saker ikke fanges opp, eller at brukere får feil utfall. Dette er viktige utfordringer som må tas på alvor.

Nav-erfaringene viser ikke bare hvor viktig juridisk kontroll er, men også hvor avgjørende sterke fagmiljøer og tydelig styring er gjennom hele utviklings- og driftsløpet.

Vi har tidligere skrevet om betydningen av at prosjektledelse i digitaliseringsprosjekter forstår hvilken tverrfaglig kompetanse som er nødvendig for å utvikle forsvarlige løsninger, blant annet i kronikken Personvern må bygges riktig fra start. Nettopp dette perspektivet mener vi er avgjørende også her.

Regelfortolkning

Ledelsen har fortsatt det overordnede ansvaret for risikoforståelse, prioriteringer og forankring av prinsipielle valg. Samtidig forutsetter dette et tett samarbeid med de tverrfaglige teamene som gjør de løpende faglige, juridiske og tekniske vurderingene i utviklingsarbeidet.

Lovforståelse, personvernvurderinger, faglige vurderinger og tekniske avklaringer skjer kontinuerlig i utviklingsarbeidet. Det er selve kjernen i teamenes arbeid når digitale saksbehandlingsløsninger utvikles.

Gode digitale løsninger utvikles gjennom samarbeid mellom utviklere, jurister, fagressurser, sikkerhetskompetanse, personvernkompetanse, prosjektledelse og linjeledelse. I slike utviklingsløp må det løpende gjøres faglige vurderinger og avklaringer innenfor ulike ansvarsområder, i tett samspill med prosjektledelse og linjeledelse og innenfor de rammene, prioriteringene og risikovurderingene som ligger til grunn for arbeidet.

Skal løsninger ivareta rettssikkerhet, personvern, informasjonssikkerhet og forsvarlig saksbehandling, må de som har fagansvaret, også ha rom til å utøve det. Det avgjørende er derfor ikke at flest mulig beslutninger løftes til ledelsen, men at det er tydelig hvilke beslutninger som skal tas hvor, av hvem og når de må eskaleres videre.

Ikke statiske

Samtidig er det viktig å understreke at digitale løsninger ikke er statiske. Lovverk endres, rettspraksis utvikler seg, og nye problemstillinger oppstår over tid. Skal man redusere den rettssikkerhetsrisikoen kronikken peker på, holder det derfor ikke å diskutere hvem som tar beslutninger under utviklingen av løsningen. Kontinuerlig kontroll, oppfølging og videreutvikling er like viktig som selve utviklingsfasen.

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Også her er samspillet mellom ledelse og tverrfaglige fagmiljøer avgjørende. Det må planlegges for tilgjengelige ressurser, strukturer og prioriteringer som sikrer at endringer i lovverk, praksis og uforutsette problemstillinger fanges opp, vurderes og følges opp i utviklingen og forvaltningen av løsningene, i samarbeid mellom ledelse og fagmiljøene. Dette er nødvendig for å sikre at løsningene kan videreutvikles i takt med både rettslige og teknologiske endringer.

Skill mellom beslutninger

Ledelsen har naturligvis et avgjørende ansvar for risikoforståelse, prioriteringer og forankring av større prinsipielle valg. Samtidig kan ikke ledelsen alene gjøre alle løpende juridiske, tekniske og faglige vurderinger som oppstår i utviklingsarbeidet. Det krever tett samarbeid mellom ledelse, prosjektledelse og de tverrfaglige teamene som utvikler og forvalter løsningene.

Dersom faglige beslutninger og avklaringer fjernes for langt fra miljøene som arbeider med løsningene i det daglige, risikerer man dårligere kvalitet, svakere løsninger og større avstand mellom regelverk og faktisk systemutvikling.

Rettssikker digitalisering skapes ikke av ledelsen eller fagteamene alene, men i samspillet mellom dem.