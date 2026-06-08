Så lenge lever digitale investeringsprosjekter

På oppdrag for forskningsprogrammet Concept har Vista Analyse, Analysys Mason og Metier utredet levetiden til digitale investeringsprosjekter i staten.

Vi anbefaler at forventet levetid økes til 10 til 20 år for digitaliseringsprosjekter uten store infrastrukturkomponenter, med 15 år som standard. For digitale infrastrukturprosjekter anbefaler vi 20 år som standard og 15 til 40 år som ramme. I utredninger bør man regne levetider fra prosjektene tas i bruk og ta hensyn til mulighetene for havari.

Ny detaljkunnskap

Siden det er utfordrende å fastslå varighet på digitaliseringsprosjekter nøyaktig, bygger studien på en lang rekke kilder. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring anbefaler levetider i intervallet 5 til 15 år for digitaliseringsprosjekter, mens Digitaliseringsdirektoratet opererer med noe høyere anslag på 15 til 20 år. For digitale infrastrukturprosjekter åpner veiledere og regelverk for levetider i størrelsesorden 20 til 50 år.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Når tilgang blir en blindsone i moderne IT-miljøer

Prosjektdata viser at dagens digitaliseringsprosjekter og digitale infrastrukturprosjekter har levetider på henholdsvis 12 og 17,5 år. For prosjekter som ennå ikke er igangsatt, tilsier anslagene en forventet levetid på rundt 15 år for digitaliseringsprosjekter og om lag 17 år for digitale infrastrukturprosjekter. Også ekspertintervjuene peker i samme retning.

Andre viktige kilder i studien inkluderer forskningslitteraturen, makrostatistikk og regnskapsregler. De viser at enkeltkomponenter i digitaliseringsprosjekter ofte har levetider på under 10 år, mens telekominfrastruktur gjennomgående tillegges vesentlig lengre levetider, typisk mellom 20 og 40 år.

Havarerer før start

Det er betydelig usikkerhet knyttet til at en del prosjekter havarerer før de kommer i gang. Digitaliseringsprosjekter vurderes å ha en sannsynlighet på 10 til 25 prosent for havari, hvilket skyldes organisatorisk rigiditet, manglende kompetanse og leverandøravhengighet. Færre infrastrukturprosjekter mislykkes.

Våre funn peker mot at digitaliseringsprosjektenes levetider har falt noe over tid, drevet av teknologisk endring, regulatoriske krav og overgangen til modulbaserte løsninger. Regulatoriske krav fremstår som den viktigste påvirkningsfaktoren, etterfulgt av systemfleksibilitet, teknologisk utfasing og håndtering og sikring av informasjon, ifølge våre informanter.

Digitale infrastrukturprosjekter har mer stabile levetider. Et robust opprinnelig design og vedlikehold er avgjørende for å optimalisere levetiden på passivt utstyr. Aktivt utstyr, det vil si strømdrevet utstyr som behandler signaler, er i større grad preget av markedsdrevne utskiftinger.