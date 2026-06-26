«SaaS er dødt», sies det – virkeligheten er mer nyansert

Påstanden er fengende, men bygger på en forenklet forståelse av hvordan norske bedrifter faktisk opererer.

Jeg er ute og snakker med ledere hele tiden, og bildet jeg ser, er at bedrifter står i mange av de samme utfordringene. Marginer presses, det er tøffere enn på lenge å skaffe nye kunder, og samtidig forventes ansatte å levere mer verdi til kundene – ofte med færre ressurser.

På toppen av dette kommer et teknologiskifte som går raskere enn de fleste rekker å ta innover seg. Ledere skal drive endringsledelse, sette retning på kunstig intelligens (KI) og ta beslutninger uten at særlig mange kan vise til hva som faktisk har fungert over tid i praksis. Det er i dette landskapet påstanden om at SaaS er «dødt», skal gi mening. Det er også her argumentasjonen begynner å rakne.

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Må levere mer

Jeg ønsker likevel å være tydelig – KI kommer til å endre mye, veldig raskt. Det kommer til å flytte arbeidsoppgaver, forventninger og hva som oppleves som «godt nok». Men det betyr ikke at SaaS blir irrelevant. Det betyr at SaaS må levere mer av den verdien virksomheten faktisk trenger.

For de fleste bedrifter er ikke programvare noe man bytter ut fra den ene dagen til den andre. Det er systemer man allerede er dypt inne i – med data, prosesser og arbeidsflyt tett integrert i driften.

Mye av debatten handler om hva teknologi kan gjøre. I praksis avgjøres utviklingen av hva virksomheter faktisk klarer å ta i bruk.

KI fungerer heller ikke i et vakuum. Den trenger strukturerte data, tilgangsstyring og etablerte prosesser for å skape verdi. Og det er nettopp dette moderne SaaS-plattformer allerede leverer.

I praksis flyttes ikke KI ut av systemene – den flyttes inn i dem.

Ja, vi kommer til å se mer «KI som mellomlag» som henter informasjon og utfører oppgaver på tvers av verktøy. Men selv om grensesnittet er mer fleksibelt, er det fortsatt systemene som leverer dataene, prosessene og kontrollen verdien bygges på.

Det endrer også hvem som er best posisjonert videre. SaaS-selskaper som allerede håndterer kjerneprosesser og forretningskritiske data, starter ikke på bar bakke. De bygger videre på noe som allerede er en del av kundens hverdag.

Det er krevende å erstatte, fordi data, prosesser og arbeidsflyt allerede sitter i systemene – akkurat den konteksten KI trenger for å skape verdi.

Vil få jobben gjort

Det er også lett å undervurdere hvorfor bedrifter i utgangspunktet kjøper SaaS. Det handler ikke bare om tilgang til funksjonalitet, men om å faktisk få noe ut av det – uten å måtte bygge og drifte det selv. De fleste virksomheter har ikke planer om å bli programvare-selskaper. De ønsker å bruke teknologi til å få jobben gjort, slik at de kan fokusere på kjernevirksomheten og benytte sin fagkompetanse.

Forretningsmodellen til SaaS vil endre seg – hvor verdien står i sentrum, ikke hvor mange brukere som skal ha tilgang. Det holder ikke lenger å gi tilgang til verktøy. Verdien ligger i output: Hva virksomheten faktisk oppnår ved å bruke verktøyet.

Det er en utvikling SaaS-leverandører er tjent med. Jo tydeligere fokus på effekt og resultater, jo mer relevant blir løsningene. Og kanskje er det nettopp dette som skal til for at teknologivalg flyttes fra å være et rent IT-spørsmål til å bli en leder- og styreromsbeslutning om hvordan selskapet faktisk skaper verdi.

Spørsmålet fremover er derfor ikke om SaaS overlever. Spørsmålet er hvem som tar eierskap til verdien – og faktisk leverer den.