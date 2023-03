Skal du satse på digitalisering – eller digital transformasjon?

Digitalisering handler om å levere det samme som før, men nå ved hjelp av en digital teknologi. Som eksempelvis digitalisering av bank. Mens digital transformasjon handler om at den nye teknologien gjør at vi kan levere noe helt annet enn det som var mulig før. Det skaper altså en endring av bedriften – en transformasjon – fordi de ikke lengre leverer det samme som før, men noe helt nytt.

Digitalisering og digital transformasjon er begreper som blir kastet rundt og brukt om hverandre, om det er i stortingsmeldinger, i konsulentrapporter, eller i mediene. World Economic Forum (2017) argumenterer med at digital transformasjon nå er helt avgjørende for lønnsomhet både for privat og offentlig sektor. Vi har en intuitiv forståelse av begrepene, men når vi spør hva de betyr og om det er forskjell på digital transformasjon og digitalisering, blir folk stille.

Fører til misforståelser

Vi finner at begrepene ofte ikke er definert og at de mangler en god beskrivelse. Dette kan føre til misforståelser, og i verste fall kan virksomheter ta helt feil strategiske valg siden de ikke forstår forskjellen – selskaper kan satse penger på digital transformasjon som heller skulle ha vært brukt på digitalisering.

Figur 1: Digitalisering av data. Illustrasjon: Sintef Digital

Gjennom forskning ved Sintef viser vi hvordan digitalisering og digital transformasjon henger sammen og at de påvirker organisasjonene forskjellig.

Digitalisering kan forstås som de grepene man gjør for å forbedre eller endre forretningsprosesser gjennom automatisering av oppgaver. Digitalisering er ikke et nytt tema, programmerbar-hullkort-teknologi har faktisk blitt brukt siden tidlig 1700-tallet, for å automatisere veving.

Gjennom å digitalisere forretningsprosessene fanges mer data som igjen, ved hjelp av digital teknologi som for eksempel kunstig intelligens (AI), kan brukes til å ytterligere forbedre og gjøre disse prosessene bedre, se figur 1.

Netflix-eksempelet

De nye dataene gir også mulighet til å skape helt nye og ukjente måter å levere verdi på, gjennom innovasjon og etablering av nye virksomhetsområder, også kjent som digital transformasjon.

Netflix startet som en DVD-leverandør, hvor kundene fikk tilsendt DVD-er i posten. Istedenfor å måtte dra på Blockbuster, for så å lete opp en film, leie den og til slutt levere den tilbake, fikk kunden automatisk tilsendt neste DVD på lista si når den forrige kom i retur. På den måten hadde man alltid en ny DVD å se på.

Seinere startet Netflix å strømme filmene direkte til brukerne, istedenfor at de måtte sende DVD-er frem og tilbake. Dette var, sagt enkelt, en digitalisering av å motta DVD-er i postkassen.

Gjennom å automatisere de manuelle prosessene fikk Netflix tilgang til enorme mengder data om brukere: hva de så på, hvor lenge de så på, hva de likte, eller ikke likte, og til og med hvilke scener og deler av filmene som var mest interessante.

Tidligere hadde Netflix fått sporadiske data fra referansegrupper og spørreundersøkelser. Basert på kunnskapen som var tilgjengelig i dataene om hva folk likte, begynte selskapet å produsere og videreutvikle egne filmer og TV-serier, og man må heller ikke glemme at de tradisjonelle leverandørene, som HBO og Disney, startet sine egne strømmetjenester.

Netflix gikk da fra å være en digitalisert DVD-leverandør til også å være et TV- og filmstudio som laget innhold basert på de dataene de hadde om kundene. Gjennom å endre sin forretningsmodell, basert på data, ble de et digitalt transformert film- og TV-selskap, illustrert i figur 2.

Samhandling med teknologiutvikler

Netflix gjennomførte sin egen digitalisering og digitale transformasjon ved selv å utvikle ny teknologi, men de fleste bedrifter og organisasjoner bruker teknologi som andre har utviklet. Det som er viktig da, er hvordan man samhandler med dem som utvikler teknologien.

Figur 2: Sammenheng mellom digitalisering og digital transformasjon. Illustrasjon: Sintef Digital

Gjennom forskning på teknologi-startups hos Iterate har vi kunnet følge flere startups som prøver å digitalisere forskjellige områder i samfunnet: alt fra hvordan bruke maskinlæring til å detektere skip til hvordan man bedre kan involvere brukere i utvikling av digitaliserte løsninger.

Et høyaktuelt eksempel på digitalisering og digital transformasjon finner vi i helsevesenet. I dag bruker vi helsenorge.no og andre tjenester for å samhandle med leger, bestille legetimer og få resepter. Videre ser vi også at det jobbes med å digitalisere selve behandlingsprosessen.

Vi i Sintef har fulgt FlowZone (et av Iterates oppstartsselskap), som har jobbet med både å digitalisere og digitalt transformere rehabilitering av pasienter. Gjennom å arbeide smidig og grundig med både pasienter og behandlere utvikler FlowZone en digitalisert rehabiliteringsløsning for pasienter og behandlere. Effekten av den digitalt støtte samhandlingen og oppfølging er kortere opphold på rehabiliteringsinstitusjoner, og mindre fare for tilbakefall

Denne digitaliseringen av rehabiliteringsplanene og samhandlingsprosessen ga ikke bare data på hvorvidt planen blir fulgt opp av pasienten. Den gir også unik data og innsikt i hvorvidt selve behandlingen og rehabiliteringen fungerer; altså den digitalt transformerer hvordan behandling og rehabilitering utføres. Dermed kunne de endre behandling og rehabiliteringsmetodikk, understøttet av den digitaliserte og tette interaksjonen mellom behandlere og pasienter, og ikke minst utnytte teknologier som pasientene allerede bruker og er kjent med – som Apple Watch og Garmin-klokker. Kort sagt ble behandling og rehabilitering digitalt transformert.

Hva er viktigst for deg?

Så hva er viktigst for deg, digitalisering, digital transformasjon eller begge? Forskningen vår viser at begge er viktige og at de henger sammen, men bedrifter må balansere hvordan man jobber med digitalisering og digital transformasjon samtidig.

Videre ser vi at de som lykkes med balanseringen av digital transformasjon og digitalisering, gjør følgende:

Selv etter 300 års erfaring med digitalisering kreves det mer forskning, på de praktiske, organisatoriske og juridiske problemstillingene. Gjennom prosjektene 10x-Teams, Digital Klasse og Transformit skal vi finne flere svar på hvordan lykkes.

Debattinnlegget ble først publisert på Gemini.no