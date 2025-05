Slik kan datasentre likevel bli «industri»

Som omtalt i artikkelen publisert på Digi.no den 24. april har endringene i reguleringsformål for datasentervirksomhet skapt usikkerhet og forvirring hos aktørene i datasenterbransjen.

Etter flere år hvor bransjens samlede oppfatning var at arealformålet «industri» dekket datasenter, endret Kommunal- og distriktsdepartementet standpunkt i 2023. Lagmannsretten har nå kommet til samme resultat. Enkelt forklart er konklusjonen at datasenter ikke er omfattet av arealformålet «industri».

Samtidig er det vedtatt et nytt arealformål for datasenter. Det nye formålet trer i kraft 1. juli. Virkningen av det nye formålet er at andre arealformålskategorier ikke (lenger) åpner for datasentervirksomhet.

Nicholas Giverholt, advokat i Simonsen Vogt Wiig. Foto: Sturlason

Samtidig er det ikke grunn til å overdrive de negative konsekvensene av denne uventede endringen i rammebetingelsene for etablering av datasenter. Nedenfor vil vi identifisere noen utfordringer og muligheter for hvordan man kan tilpasse seg endringene som har skjedd, og vise hvordan man med forholdsvis enkle grep kan redusere risikoen knyttet til etablering av datasentervirksomheter.

Pågående plansaker

Hvis man har hatt gående en planprosess i flere år, har altså rettstilstanden her endret seg underveis i planarbeidet. I verste fall kan det bety at de arealformålene man har brukt hittil i plansaken ikke lenger tillater datasentervirksomhet, selv om det har vært intensjonen både fra forslagsstillers og kommunens side.

Den mest hensiktsmessige tilnærmingen kan da være å føye til datasenter som ett av flere underformål. Slik får man åpnet for datasenter, samtidig som man opprettholder en viss fleksibilitet for etablering av ulike typer næringsaktivitet.

Her er det viktig å huske at datasenterformålet ikke har trådt i kraft enda, så dette er først aktuelt for planer som skal vedtas over sommeren.

Vi minner her om at endringer i reguleringsplanforslag kan gjøres helt frem til reguleringsplanen vedtas. Vi oppfordrer derfor alle grunneiere og forslagsstillere med pågående eller nært forestående reguleringsprosesser til å ta en sjekk av seneste utkast til reguleringsplanbestemmelser, plankart og planbeskrivelse.

Mindre planendring

Hvilke muligheter har man om eiendommen allerede er underlagt en ferdigstilt reguleringsplan som tillater «industri»?

I slike situasjoner kan det være fornuftig å søke om en mindre reguleringsplanendring. Det er her viktig å merke seg at loven har egne bestemmelser for slike «mindre planendringer». Dermed kan slik endring gjøres raskere enn det tar å lage en helt ny reguleringsplan.

I en mindre planendring kan man søke om å få utvidet tillatt arealbruk i den eksisterende reguleringsplanen til også å omfatte datasenter. Det gjøres i praksis ved at man tilføyer riktig arealformålskategori for datasenter til de allerede godkjente arealformålene. Dette behøver ikke være en spesielt komplisert prosess. En slik endring kan derfor være en fornuftig manøver der man av ulike grunner ikke ønsker å lage en helt ny reguleringsplan.

Hvordan etablere datasenter?

I mange tilfeller vil vedtakelse av ny reguleringsplan eller endring av eksisterende reguleringsplan ikke være praktisk. På tomter underlagt arealformålet «industri» vil man da være avhengige av dispensasjon for å kunne etablere datasenter på industriregulerte tomter. Dispensasjonsbehovet er en konsekvens av at arealformålet «industri» ikke (lenger) omfatter datasenter.

Dispensasjoner er ofte forbundet med lang og komplisert saksbehandling, og mange kvier seg derfor for å søke. Vi mener det er mange gode argumenter for bruk av dispensasjonsmekanismen for å etablere datasenter på industriregulerte områder. Erfaringen er også at dispensasjonssaker ofte i praksis er mindre konfliktfylte enn det mediebildet kan gi inntrykk av.

Graden av nærhet mellom tradisjonell industriaktivitet og datasentervirksomhet er etter vårt syn et godt argument for at en velbegrunnet dispensasjonssøknad bør innvilges.

Ingen hindring for etablering

Mange av de fysiske forutsetningene for datasentervirksomhet vil langt på vei være oppfylt på eiendommer som i dag er regulert til «industri». Ofte vil man også se at det er få ulemper med å tillate datasenter på industriregulerte arealer, selv om slik bruk i utgangspunktet ikke er tillatt etter reguleringsplanen.

I situasjoner hvor de fysiske forutsetningene er på plass og det ikke er større ulemper enn fordeler som følge av datasenteretableringen, behøver ikke en dispensasjonssøknad å være kontroversiell.

Som de ulike handlingsalternativene over viser, behøver ikke endringene i hva som er riktig arealformål for etablering av datasentervirksomhet være en hindring som stanser etableringen. Det avgjørende er hvordan man velger å tilpasse seg endringen og at man velger riktig fremgangsmåte for sin tomt eller sitt prosjekt.