De aller fleste har hørt om phishing på e-post, om hvordan ondsinnede aktører sender deg e-post med skadelige lenker eller vedlegg i håp om å få tilgang. Tilgangen kan blant annet brukes til å kreve penger, stjele data eller lekke sensitiv informasjon. For bedrifter og privatpersoner kan det gjøre store skader. Men visste du at phishing med tilhørende konsekvenser, også kan sendes til deg som privatperson på SMS?

Senest i november gikk Telenor ut og advarte mot SMS-svindel til sine kunder. Normalt blokkerer Telenor 30.000 til 40.000 svindel-SMS i døgnet, men under «Black Week» i forbindelse med «Black Friday» i november var de oppe i hele 165.000 blokkerte meldinger. Svindelen gikk ut på at kundene fikk tilsendt en SMS med lenke til en talebeskjed, og for å høre beskjeden måtte du trykke på lenken og laste ned en app. Når appen ble lastet ned fikk man et virus på telefonen og de ondsinnede aktørene fikk tilgang til blant annet brukernavn, passord, betalingsinformasjon og kontaktliste.

Smishing pakket inn som julegaver

Nå i juletiden har flere handlet julegaver på nett. Da får man også ofte SMS fra Posten, Bring eller PostNord om å spore eller hente pakken. Dette vet de ondsinnede aktørene, og derfor sender de ut meldinger hvor de utgir seg for å være nettopp Posten, Bring, PostNord eller andre kjente aktører. Ondsinnede aktører håper at nordmenn er ekstra uoppmerksomme i julekaoset og trykker på en ondsinnet lenke. På denne måten kan de enkelt svindle juleglade nordmenn.

5 tips for å unngå å bli lurt av smishing