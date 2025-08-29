Stargate i Narvik: Gullrush eller sprekkeferdig boble?

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Aker og Nscale planlegger et KI-datasenter i Narvik kalt Stargate Norway. Nylig har vi sett Aker og hovedeier Kjell Inge Røkke trekke seg fra sine forsøk på bygge grønn industri, med enorme tap.

Mindre kjent er det mislykkede forsøket på å bli bitcoin-utvinner gjennom selskapet Seetee. Avkastningen var kun basert på å investere i bitcoin.

NScale sprang i fjor ut fra den australske bitcoin-utvinneren Arkon Energy, med 155 millioner dollar hentet fra venturekapital. I 2022 kjøpte Arkon Energy datasenteret Hydrokraft Glomfjord (30 MW). Det eies nå av Nscale, som planlegger å doble kapasiteten allerede i år.

Gullrush eller boble?

– Nå vil investorer at KI-investeringene deres skal produsere et overskudd. Det er langt fra sikkert, sier advokat Dirk de Vos. Foto: Privat

Mange kryptoutvinnere har snudd seg mot å bli KI-«Neo-Clouds». Også Stargate Norways anlegg er etter alt å dømme best forstått som en Neo-Cloud.

Neo-Clouds fokuserer på én ting: Å levere KI-infrastruktur basert på Nvidias KI-spesifikke grafikkprosessorer (GPU-er). Nvidia er verdens mest verdifulle selskap, som nesten fullstendig dominerer GPU-markedet.

Neo-Clouds blir i økende grad finansiert av venturekapital og mye gjeld.

Kapitalutgiftene for KI-infrastruktur det siste året er nesten utrolige. I år vil det bli brukt 400 milliarder dollar. Noen analytikere spår at det kan stige til 2,9 billioner dollar innen utgangen av 2028.

Et anslag sier at KI-kapitalutgiftene bidro mer til USAs økonomiske vekst enn alt privat forbruk. Det er et gullrush, men KI-sektoren ser stadig mer ut som en boble som er i ferd med å sprekke.

Varsellamper for Norge

Det sies at grekerne kjøper skip når de er billige og selger når de kan få gode priser. I havnebyen Pireus sier de at mens Gud ga saudiaraberne olje, ga han heldigvis grekerne nordmennene.

Sier det noe om Norges KI-investeringer? Det er noen varsellamper.

«Scaling laws» beskriver hvordan ytelsen til KI-systemer forbedres på en forutsigbar måte når størrelsen på treningsdataene, antall modellparametere eller databehandlingsressursene økes.

Kritikere har lenge påpekt grensene for LLM -modeller. Lanseringen av GPT-5 ser ut til å ha bekreftet at «scaling laws» kan ha nådd en grense.

Mange spør seg nå også om Gen AI (generativ kunstig intelligens) utgjør alvorlige cybersikkerhets- og personvernrisikoer. Og påstandene om KIs påvirkning på produktiviteten blir stadig mer tvilsomme.

Nå vil investorer at KI-investeringene skal produsere et overskudd. Det er langt fra sikkert.

En fersk MIT-studie fant at 95 prosent av generativ KI-piloter i selskaper feiler. En KI som er lønnsom for både leverandørene og brukerne, er fortsatt ikke funnet.

Evigvarende oppgraderingssti?

Stargate-prosjektet ble avduket av president Trump i januar, med plan om å investere 500 millioner dollar i KI-infrastruktur. Elon Musk hevdet umiddelbart at Stargate ikke hadde den opprinnelige finansieringen.

Nyere rapporter tyder på at selskapet ennå ikke er dannet og at ingen datasentre er bygget, til tross for påstander om et Stargate-datasenter som blir bygget i Texas.

Toppsjef Josh Payne er opptatt av å skille Nscales forretningsmodell fra den risikable og gjeldsbelastede Neo-Cloud-forretningsmodellen. Payne understreker viktigheten av direkte eierskap til datasenteret, GPU-clusteret og programvaren (selv om det finnes Neo-Clouds som gjør det samme).

Den valgte forretningsmodellen setter Stargate Norway på en evigvarende og kostbar GPU-oppgraderingssti.

Nvidia har selv investert i den største Neo-Cloud-leverandøren, Core Weave. Når en brikkeleverandør investerer i sin kunde, slik at kunden kan kjøpe mer av produktet, bør det stilles spørsmål om langsiktig finansiell bærekraft.

Aldri gått med overskudd

Det er også motpartsrisiko. Open AI er hovedleietaker. Det virker trygt, gitt at Open AI nylig hentet inn 40 milliarder dollar i ny kapital, basert på en verdivurdering på 300 milliarder dollar.

Likevel har Open AI aldri gått med overskudd. I fjor tapte de 5 milliarder dollar. Selv om inntektene trolig vil overstige 12 milliarder dollar i år, er det ingen vei til lønnsomhet. For ikke å snakke om avkastning.

Open AI er ikke klart differensiert fra sine konkurrenter og er et veldig dyrt selskap å drive.

I overskuelig fremtid må de stole på investorer som er villige til å gi finansiering basert på umulige verdivurderingsmål. Også Anthropic fortsetter å tape penger selv om inntektene stiger.

En bekymringsfull kommentar

Bekymringsfullt nok virker Open AI-grunnlegger Sam Altman ubekymret. Etter GPT-5-lanseringen sa Altman at Open AI sannsynligvis vil bruke billioner av dollar på datasentre i «ikke så fjern fremtid».

Altman fulgte opp med en svimlende påstand: «Og du bør forvente at en haug med økonomer vrir hendene sine og sier: 'Å, dette er så sprøtt, det er så hensynsløst' ...Og vi vil bare si: Vet du hva? La oss gjøre vår greie.»

Hvis Open AI sprekker, vil det definitivt bety et tilbakeslag for alle konkurrentene også. Poenget her er at Stargate Norway satser alle sine «chips« (ahem!) på et selskap som ikke går med overskudd og viser liten interesse for å gjøre det.

For å være tydelig: Et KI-datasenter kan ikke bare brukes til noe annet. KI-GPU-er har heller ikke andre bruksområder.

En tapt mulighet?

Med Stargate Norway gjøres en kjempestor satsing på hvordan KI-sektoren vil se ut i årene som kommer.

Er det rimelig å spørre om det er en tapt mulighet til å utvikle en europeisk KI-kapasitet?

Et suverent datasenter underlagt norske (og EUs) databeskyttelseslover, i stedet for å bare være vertskap for en lukket, proprietær modell som bare øker Norges avhengighet av USA-baserte Big Tech?