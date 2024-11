Teknologi gir nytt håp i kampen mot kreft

Hver november lar menn i hele vårt langstrakte land barten gro for å støtte Movember. En kampanje som øker bevisstheten rundt menns helse og prostatakreft. Oktober er preget av Rosa sløyfe-aksjonen, der det spres informasjon og samles inn midler til kampen mot brystkreft. Nå gir teknologi som skyen og kunstig intelligens nytt håp i kampen mot kreft.

I Norge fikk over 5000 menn prostatakreft i fjor, mens mer enn 4000 kvinner fikk diagnosen brystkreft. Dessverre kjenner mange av oss én eller flere som er rammet. Nå gir teknologi nytt håp. Kunstig intelligens og skyen revolusjonerer måten kreft behandles og diagnostiseres på.

Samarbeid i sanntid

Skyteknologi gjør det nå mulig for forskere og helsepersonell i hele verden å samarbeide i sanntid, hvilket akselererer forskningen og forbedrer behandlingen. I Movember-fokuset på prostatakreft ser vi hvordan avansert DNA-sekvensering kan gi personlig tilpassede behandlinger – n oe som nå er mer tilgjengelig takket være kostnadsbesparelser som en konsekvens av skyen. Resultatet er økt sjanse for tidlig oppdagelse og ikke minst skreddersydd behandling basert den enkeltes genetiske profil.

Teknologi er også allerede i bruk for å endre screeningen av brystkreft. I Kina brukes nå skybaserte assistenter til nettopp dette. Resultatet er at flere kvinner på et tidligere tidspunkt diagnostiseres – selv i avsidesliggende områder. Med andre ord et godt eksempel på hvordan teknologi spiller en avgjørende rolle for å redde liv ved å oppdage kreften før den har kommet for langt.

Visualiseringene gir innsikt

For både prostata- og brystkreft gir teknologi nå helsepersonell en dypere forståelse av sykdommene. Et konkret eksempel er The Cancer Genome Atlas, hvor det er samlet data fra nærmere 20.000 svulster og tilhørende normale vevsprøver fra 11.328 pasienter, fordelt på 33 ulike krefttyper. Visualiseringene basert på dataene gir innsikt i hvordan ulike kreftformer utvikler og sprer seg.

Også her i Norge, hvor både Movember og Rosa sløyfe står sterkt, drar vi nytte av de teknologiske gjennombruddene. Kreftbehandlingen blir raskere, mer effektiv og mer presis – noe som gir bedre prognoser for dem som rammes. For pasientene betyr det også bedre livskvalitet og større kontroll over egen helse gjennom blant annet fjernovervåkning og hjemmebasert behandling.

De ekte heltene

Movember og Rosa sløyfe er ikke bare symboler på kampen mot kreft. Det representerer også kreftbehandlingens fremtid. Teknologiens fremskritt betyr at vi kan støtte dem som kjemper mot kreft og forskningen som bringer oss nærmere en kur. I en tid hvor skybaserte løsninger og kunstig intelligens endrer kreftbehandlingen, spiller hver krone som samles inn en viktig rolle i å gi helsepersonellet verktøyene som kreves.

Samtidig er det viktig å påpeke at teknologi ikke er noe magisk som fjerner kreft. Som doktor Rowland Illing i AWS sier: –Teknologi gir helsepersonell og forskere bedre verktøy i kampen mot kreft. Det er fortsatt menneskene – de ekte heltene – som må bruke verktøyene til å gjøre de banebrytende oppdagelsene og behandlingene.