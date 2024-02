Telekom i 2024: Veien til fremtiden er trådløs og intelligent

Innovativ bruk av data og analyse av bransjeledere vil bli lokomotivet som driver teknologi- og forretningsutvikling som sky, kunstig intelligens, bærekraft utvikling (ESG), regulatoriske og geopolitiske aspekter fremover.

Imidlertid må telekomoperatørene også fortsette å investere i oppgradering av nettverksinfrastrukturen, utvide tjenesteporteføljen, utvikle nye forretningsmodeller og partnerskap, samt forbedre kundeservice og -bevarelse for å holde seg foran konkurransen.

Nye muligheter

Balansen i dette vil være med å avgjøre hvem som klarer seg best, men jeg tror også følgende momenter vil påvirke telekommunikasjons-bransjen i 2024:

#1: I 2024 vil vi bli vitne til lønnsomheten til 5G, såfremt det utvikles nye forretningsmodeller og strategier for å fange opp verdien av 5G og drive konkurranse

Telekomoperatører må utvikle nye forretningsstrategier og vedta applikasjonsytelsesstyring for å akselerere verdien av 5G. Utrullingen av 5G-nettverk skaper nye muligheter for generering av inntekter og verdiskaping for telekomoperatører, også for partnere og kunder. De fleste telekomoperatører investerer så mye som 15 til 20 prosent av sin omsetning tilbake i nettverksmodernisering. Dette er i økende grad nødvendig ettersom den forventede inntektsveksten for tradisjonelle telekomtjenester bare er 1 til 2 prosent per år.

#2: Nettverk som en plattform begynner å ta form

I 2024 vil telekomoperatører dra enda mer nytte av skyteknologier for å tilby bransjespesifikke løsninger og tjenester til sine bedriftskunder på tvers av vertikaler, som helsevesen, produksjon, detaljhandel, media og utdanning. Disse bransje-skyplattformene vil gi ende-til-ende-kapasiteter som tilkobling, sikkerhet, analyse, KI og automatisering, og muliggjøre digital transformasjon og innovasjon på tvers av bedrifter.

Fotavtrykk

#3: Telekomoperatører vil fortsette å prioritere ESG (miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold) og fremme bærekraft

For å redusere miljøpåvirkning og oppfylle sitt sosiale ansvar, vil telekomoperatørene i økende grad bruke teknologi for å spore og planlegge sine fotavtrykk.

KI gir muligheter for telekomoperatører på tvers, spesielt når det gjelder energibesparelser. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Nokia, sa 50 prosent av respondentene at de forventer å oppnå energibesparelser på 10 prosent til 20 prosent de neste to årene ettersom KI-energiløsninger rulles ut og optimaliseres.

#4: KI vil forbedre operasjonell effektivitet

I 2024 vil KI-drevet automatisering spille en stadig større rolle i å optimalisere ulike oppgaver og prosesser i bransjen, som nettverksstyring, tjenestetilrettelegging, feildeteksjon, feilretting, sikkerhet, fakturering og kundestøtte.

Ved å utnytte KI og automatisering vil telekomleverandører kunne forbedre nettverkskvalitet og pålitelighet, redusere driftskostnader og feil, øke kundetilfredshet og -lojalitet og overholde regelverk.