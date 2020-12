Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Ifølge en undersøkelse fra analyseselskapet IDC ventes det at den samlede mengden lagrede data i verden vil komme opp i ufattelige 175 zettabytes innen 2025. En zettabyte er 1 trilliard bytes, eller 1 milliard terabytes.

Virksomheter som ønsker få mest mulig forretningsverdi av de store datamengdene de sitter på, har imidlertid én stor utfordring: Under 0,5 prosent av verdens data blir i dag analysert.

Mengden data virksomheter samler inn vokser stadig raskere, og de færreste klarer å holde tritt for å utnytte all innsikten som ligger gjemt i dataene. Over en tredjedel av IT-beslutningstakere ser på det å samle inn, administrere og ha kontroll på de voksende datamengdene som en av sine største utfordringer, ifølge Forrester.

Jeg tviler ikke på at virksomheter forstår at tilgang på data av god kvalitet er viktig både for å skape forretningsverdi, innovasjon og gode kundeopplevelser, og at de fleste prøver å bruke dataene de sitter på til å bli enda bedre eller skaffe seg et konkurransefortrinn. Ny teknologi fører imidlertid til at alle bransjer må omstille seg. For eksempel krever forbrukere enda mer personaliserte tjenester, noe som igjen krever tilgang på gode data. Endringene skaper mange spennende muligheter, men også utfordringer.

IT-sjefer har neppe mangel på prosjekter å ta tak i, og det kan være vanskelig å prioritere. Nå som mange prosjekter er satt på pause på grunn av økonomisk usikkerhet, er det desto viktigere å velge de riktige prioriteringene i tiden fremover.

Her er tre utfordringer IT-sjefer står overfor. Det å gripe tak i disse utfordringene på riktig måte, mener jeg er avgjørende for å lykkes med digital omstilling og være konkurransedyktig i fremtiden:

Utfordring 1: Finn de «mørke dataene»

Når vi beveger oss bort fra sentralisert lagring av alle data, bør IT-sjefer heller omfavne data-siloer enn å prøve å bli kvitt dem. Hvert eneste sekund kobler 127 nye IoT-enheter seg til internett, og analytikerne i Gartner tror 75 prosent av alle forretningsdata vil skapes og lagres i kanten av nettverket innen 2025.

Data samles inn og arkiveres, i stadig større mengder – men mye av dataene brukes sjelden til noe fornuftig. Den kraftige veksten i slike «mørke data» viser hvordan mange virksomheter både sliter med å hente verdi ut av dataene – og administrere dem.

Det er viktig å demokratisere dataene slik at medarbeidere i ulike deler av virksomheten enkelt kan finne og bruke de dataene de trenger for å gjøre en best mulig jobb. I tillegg må de som trenger det få tilgang til nødvendige verktøy for å sammenstille og analysere data for å få bedre innsikt. Til slutt må data, applikasjoner og infrastruktur rulles ut og administreres slik at alt spiller sammen på en god måte.

Utfordring 2: Innovasjon i kanten av nettet

Ifølge Gartner vil mer enn 50 prosent av forretningsdata innen 2022 oppstå og behandles utenfor datasenteret eller skyen, en økning fra under 10 prosent i 2019. I tiden fremover vil det meste av data skapes i kanten av nettverket («edge») og bli prosessert i sanntid der. Smarte og selvkjørende biler, løsninger for fjerndiagnostikk i helsevesenet og smarte byer vil skape et bedre liv for milliarder av mennesker – takket være «edge computing».

Det er ikke alltid praktisk mulig å overføre data til et datasenter eller en offentlig sky, spesielt ikke når ytelse og lav forsinkelse er avgjørende. Ofte er det bedre å flytte infrastrukturen nærmere der dataene oppstår og behandle dataene der. Men da er det viktig at man har løsninger som gjør at man klarer å administrere infrastrukturen og dataene på tvers av mange ulike skyleverandører og mellom et stort antall ulike edge-lokasjoner.

Utfordring 3: Bedriftskultur og riktige folk på rett plass

For å hente mest mulig verdi ut av forretningsdata kreves det ikke bare teknologi – men også at virksomheten klarer å skape en kultur der innovasjon står i fokus.

De fleste virksomheter har en miks av ulike team og ansatte som jobber med virksomhetens data på ulike måter, og alle har ulike mål. Det gjør det vanskelig med en fokusert og koordinert tilnærming til databehandling og -analyse.

Jeg tror ikke svaret er å sette enda flere «data scientister» (dataanalytikere) på problemet. Mange bedrifter mangler nøkkelrollene og ferdighetene som skal til for å bli virkelig «intelligente bedrifter». Det er mangel på dataanalytikere, og tiden til de som virkelig kan dataanalyse er gjerne en knapp ressurs som bør forvaltes riktig. IT-sjefer bør derfor sørge for at dataanalytikere bruker tiden til analyseoppgaver som skaper verdi for virksomheten, og sørge for at de ikke distraheres av andre oppgaver.

Takler man disse tre utfordringene vil virksomheten være klar til å tilpasse seg ny teknologi og stadig mer kravstore forbrukere. Da vil du kunne hente ut den virkelige verdien som ligger i alle dataene – uansett hvor dataene befinner seg.