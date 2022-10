Unngå søl med hybride IT-miljøer: Kutt ut kokker gjennom forenkling av driften

Mange hybride IT-miljøer driftes for tungvint og ressurskrevende. Med «cloud native»-verktøy kan du bedre håndtere både skyen og eget datasenter.

Stadig flere ønsker å utnytte fordelene med å gå «all inn» i skyen, fordi den er brukervennlig, skalerbar, åpen for utvikling, kostnadseffektiv og gir raskere tilgang til ny funksjonalitet.

Men faktorer som mangel på kompetanse, kapasitet og krevende regelverk gjør at hybride IT-miljøer vil være en realitet for mange bedrifter i lang tid fremover. Faktisk er 40 prosent av alle data fra verdens bedrifter og organisasjoner lagret i tradisjonelle datasentre, ifølge analyseselskapet Statista.

Så lenge dette er en realitet, står bedrifter som opererer med hybride IT-miljøer ovenfor store utfordringer med blant annet større kompleksitet som svekker sikkerheten, gir større risiko, høyere kostnader og behov for mer administrasjon. Det er samtidig vanskeligere å integrere, samkjøre, drifte og operere tjenester på tvers av lokale datasentre og skyen. Flere miljøer gir også mindre effektiv bruk av egne tjenester og data.

Det er likevel fullt mulig å kombinere skyen og egne datasentre mer effektivt, men det krever riktige verktøy, prosesser og kunnskap. Og ofte er utfordringene med hybride IT-miljøer organisatoriske.

I mange tilfeller jobber forskjellige team med legacy-plattformer i et datasenter og mer moderne tjenester i skyen. Dette kan skape betydelige utfordringer fordi virksomhetskritisk kunnskap gjerne forblir i de eldre plattformene, samtidig som at de som jobber med nye tjenester i skyen, trenger tilgang til denne kunnskapen for å utvikle og distribuere nye produkter og tilbud.

Den økte kompleksiteten fører ofte til mer søl gjennom flere kokker i form av administrasjons- og driftsverktøy. Dette sølet kan derimot reduseres ved å minke antallet verktøy som brukes for å administrere, drifte og overvåke det hybride IT-miljøet, ved å ta i bruk cloud native-verktøy på tvers av skyen og datasenteret.

Virksomheter med hybride IT-miljøer bør dermed i større grad tenke som en cloud native-virksomhet, og organisere seg slik at de bedre kan utnytte muligheter som finnes i skyen til å drifte eget datasenter. Slik kan de redusere kompleksiteten av å operere både i sky og datasenter og samtidig maksimere nytten av det hybride miljøet.