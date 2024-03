Nylig la PST frem den nasjonale trusselvurderingen for 2024. Der trekkes cyberangrep frem som en av de største truslene mot Norge. Samme uke ble NHOs kompetansebarometer lagt frem. Igjen trekkes digital sikkerhet frem som et av de viktigste områdene innenfor IKT. Samtidig oppgir 43 prosent av NHOs medlemsbedrifter at de har udekket kompetanse når det kommer til digital sikkerhet.

Dette tallet er høyt, og det har vært høyt i mange år allerede. For i takt med at cybertruslene fortsetter å øke, øker også behovet for flere IT-sikkerhetsspesialister. Denne debatten er på ingen måte ny, men vi kan ikke slutte å ta det opp bare fordi vi har snakka om det før.

Mangler millioner

Norgessjef Thomas Evensen i Fortinet håper at enda flere søker seg til IT-fag Foto: Paulen Photo

Den positive utviklingen i fokuset på IT-sikkerhet kommer av at flere har sperret øynene opp for viktigheten av å ha tilgang på kritisk kompetanse. Diskusjonene om IT-sikkerhet har beveget seg opp til styrerommene, ledere oppfordres nå til å øke antall ansatte som jobber med IT-sikkerhet, og IT-avdelinger rundt om i bedrifter og organisasjoner merker stadig et økende engasjement og nysgjerrighet rund deres fagfelt.

I fjor gjennomførte Fortinet undersøkelsen Global Cyber Skills Gap, der nesten 70 prosent av spurte bedriftsledere oppgir at ubesatte stillinger innen IT og sikkerhet utgjør en betydelig risiko for deres virksomhet. Både i utlandet og her hjemme skriker bransjen etter flere ansatte. I høst ble det anslått at vi trenger rundt fire millioner personer globalt for å dekke kompetansegapet innenfor sikkerhet. Men det er en utfordring å finne nok folk. Selv om tall fra Samordna opptak viser at IKT-fag har fått et oppsving i søkertall de siste årene, trenger vi fortsatt mange, mange flere.

Les også Ingen kommer for å redde oss fra teknologigigantene

Ansvar for å tette gapet

Vi som jobber i bransjen, har et ansvar for å bidra med det vi kan for å løse kompetansemangelen. I mange år har kompetanseheving vært en av Fortinets hovedpilarer, og det vil fortsette i årene fremover. Gitt det presserende behovet for å øke kompetansen innenfor cybersikkerhet, har vi blant annet forpliktet oss til å lære opp én million individer innenfor sikkerhet innen 2026.

Samtidig har jeg troen på at vi må fortsette å snakke om det store kompetansebehovet bransjen har. Jo flere som er bevisst på hvilke muligheter som finnes, og hvor gøy det er å jobbe med digital sikkerhet, jo mer øker sannsynligheten for at flere vil ha en karriere innenfor dette.

Rundt om i hele Norges land sitter det nå tusenvis av ungdommer som lurer på hva de skal bli når de blir store. Om ikke lenge stenger årets opptak til høyere utdanning, og jeg håper i år, som i fjor, at enda flere søker seg til IT-fag.