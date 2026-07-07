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Du er i en leveransedemonstrasjon. Systemet funker. Arkitekturen er solid. Så stiller noen spørsmålet: Kan den ikke bare gjøre hele arbeidsflyten selv?

Du vet nøyaktig hva de har lest om. Du kjenner hvorfor du ikke kan levere det. Du kan ikke forklare det uten å gå inn på en presidentordre fra Washington.

Kan mer enn man får

26. juni 2026 annonserte Open AI GPT-5.6 med Ultra mode: Koordinerte sub-agenter som planlegger, utfører og debugger komplekse oppgaver selvstendig. Det er kapasiteten brukeren din refererer til.

Men norske IT-avdelinger og leverandører kan ikke bruke den. Fordi Trump-administrasjonen ba Open AI begrense tilgangen til godkjente amerikanske selskaper. Europa venter.

Prosjektene som ferdigstilles de neste seks månedene, er designet rundt GPT-5.5. Det er det beste tilgjengelig. Det betyr at systemene vi leverer, har et innebygd gap mellom hva de kan og hva brukerne forventer.

Plan – ikke nødplan

Dette er et mønster. Geopolitisk tilgangsstyring av KI-plattformer hører hjemme som en eksplisitt risikopost i norske anskaffelsesdokumenter. Det er det ikke i dag.

Vurder om arkitekturen din er modell-agnostisk. Mistral og Aleph Alpha er europeiske alternativer med reell kapasitet. Ikke som nødplan. For at du aldri skal stå der igjen.