Vi bygger på GPT-5.5 mens brukerne forventer GPT-5.6

Du er i en leveransedemonstrasjon. Systemet funker. Arkitekturen er solid. Så stiller noen spørsmålet: Kan den ikke bare gjøre hele arbeidsflyten selv?
Du vet nøyaktig hva de har lest om. Du kjenner hvorfor du ikke kan levere det. Du kan ikke forklare det uten å gå inn på en presidentordre fra Washington.
Kan mer enn man får
26. juni 2026 annonserte Open AI GPT-5.6 med Ultra mode: Koordinerte sub-agenter som planlegger, utfører og debugger komplekse oppgaver selvstendig. Det er kapasiteten brukeren din refererer til.
Men norske IT-avdelinger og leverandører kan ikke bruke den. Fordi Trump-administrasjonen ba Open AI begrense tilgangen til godkjente amerikanske selskaper. Europa venter.
Prosjektene som ferdigstilles de neste seks månedene, er designet rundt GPT-5.5. Det er det beste tilgjengelig. Det betyr at systemene vi leverer, har et innebygd gap mellom hva de kan og hva brukerne forventer.
Plan – ikke nødplan
Dette er et mønster. Geopolitisk tilgangsstyring av KI-plattformer hører hjemme som en eksplisitt risikopost i norske anskaffelsesdokumenter. Det er det ikke i dag.
Vurder om arkitekturen din er modell-agnostisk. Mistral og Aleph Alpha er europeiske alternativer med reell kapasitet. Ikke som nødplan. For at du aldri skal stå der igjen.
KI har allerede tatt over