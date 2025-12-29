Vi håndterer IT-utstyr som om det var engangsbestikk

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Rundt om i landet ligger brukbart IT-utstyr i skuffer og skap, utstyr som kunne fått nytt liv og spart både kostnader og klima. Likevel lar vi det støve ned. Det har vi rett og slett ikke råd til lenger.

En undersøkelse utført av Mantap for 3stepIT viser at nesten halvparten av norske virksomheter peker på mangel på kompetanse som en av hovedbarrierene mot sirkulærøkonomi innen IT. Samtidig ligger brukbare datamaskiner og skjermer i gjennomsnitt ubrukt i over to år før de resirkuleres eller ombrukes. Det er et enormt sløseri, både med ressurser og penger.

Vi står midt i en digital revolusjon, men vi håndterer teknologien som om den var engangsbestikk.

Undersøkelsen, som omfatter mer enn 300 beslutningstakere i både små og store virksomheter, viser et tydelig gap mellom intensjoner og handling. Hele 76 prosent sier bærekraft er viktig ved IT-anskaffelser, men kun 14 prosent benytter leasing, en løsning som kunne gitt både økonomiske og miljømessige gevinster. Her svikter vi i praksis.

Ubegrunnet skepsis

Sirkulærøkonomi handler ikke om ideologi. Det handler om økonomi.

I en rapport fra PwC fremgår det at virksomheter som tar i bruk sirkulære IT-løsninger, kan redusere driftskostnadene med opptil 15 prosent. Likevel tror over 40 prosent feilaktig at slike løsninger vil øke kostnadene. Dette stemmer ikke med virkeligheten. En brukt PC med slettede data og oppdatert programvare er ikke et kompromiss, det kan være en direkte besparelse, og i mange tilfeller bedre ressursutnyttelse enn å kjøpe nytt.

3stepIT, som er blant Nordens største aktører innen sirkulær IT, ser hver dag hva som er mulig når virksomheter tar styring på livssyklusen til IT-utstyret. Av alt utstyr vi får tilbake etter endt leasingperiode, får hele 98 prosent nytt liv. Det viser at potensialet er enormt – hvis man organiserer prosessen.

Unødvendig utskiftning

IT representerer også en betydelig miljøbelastning, spesielt i produksjonsfasen. Over 80 prosent av klimaavtrykket til en datamaskin skjer før den tas i bruk. Likevel bytter mange virksomheter ut utstyr lenge før det er teknologisk utdatert.

Sirkulær IT er derfor en av de mest lavthengende fruktene i klimaarbeidet: Tiltakene er raske å gjennomføre, og gevinstene kommer umiddelbart.

Lett å starte med IT

Regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi og EUs Green Deal peker mot samme mål: Redusert ressursbruk, lavere utslipp og økt gjenvinning. IT-sektoren er et naturlig sted å starte, fordi løsningene finnes, teknologien er moden og gevinstene er store.

Vi kan ikke bygge fremtidens digitale samfunn med gårsdagens bruk-og-kast-modeller. Norge har et unikt utgangspunkt for å bli ledende på sirkulær IT. Men det forutsetter at flere virksomheter tar et aktivt valg – ikke om to år, men nå.