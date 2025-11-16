Vi later som vi digitaliserer

I Norge investerer vi milliarder i «digital transformasjon». Tror vi. Men tall fra vår nye undersøkelse blant 350 norske ledere og medarbeidere viser at mange later som de digitaliserer virksomheten, samtidig som de bygger organisasjoner som ikke kan lykkes med moderne produktutvikling.

Toppledere snakker varmt om innovasjon og kundeverdi, men måler teamene sine på laveransehastighet og å få lansert noe ut. Vi hører stadig om «autonome team» som bruker tiden på detaljerte planer og rapporter, i stedet for å bruke tiden på kundene. Vår påstand er at dette ikke handler om manglende forståelse, men om manglende mot. De fleste ledere belønner trygghet og kontroll fremfor nysgjerrighet og læring.

Digital fiasko

Tre grep garanterer digital fiasko:

1. Forveksle produktledelse med prosjektledelse.

Halvparten av produktlederne vi spurte, har begrenset erfaring i rollen. De med lang erfaring ser vi at velger bort organisasjoner der de får utdelt ferdige «roadmaps» og leveranseplaner. Gode produktledere vet at det handler om å lære seg til suksess og gjøre små justeringer kontinuerlig. De vet at det ikke handler om å levere på en plan. Samtidig bygger de uerfarne funksjonalitet ingen trenger – til avtalt tid, innenfor budsjett. Effektivt, men verdiløst.

2. Drepe innovasjon med business cases og planverk.

Over halvparten i undersøkelsen sier de nesten aldri tester løsninger med faktiske kunder. Før et team får teste en hypotese, må de skrive omfattende business case, få godkjenning i styringsgruppen og garantere at det ikke forstyrrer kvartalsplanen. Mens byråkratiet kverner, tester konkurrentene 15 ideer på kundene dine. Slik dreper ledere innvasjon på en effektiv måte.

3. Måle aktivitet, ikke effekt.

Kun 17 prosent oppgir at de måler faktisk verdiskapning, altså effekten av arbeidet de gjør. Resten rapporterer på «velocity», «story points» og «releaser». Slik tall gir en illusjon av fremgang, men sier fint lite om resultatet. Klarte vi å skape en positiv forskjell for målgruppen? Klarer vi å kapitalisere på den verdien? Aktivitetsmål er ansvarsfraskrivelse. Så lenge planen er fulgt, kan ingen klandres når produktet flopper.

Slipp kontrollen

Det er de som tør å gi slipp på illusjonen om kontroll, som lykkes. Ta DNB eller RiksTV som eksempler. I praksis lot de Vipps og Strim kannibalisere egen virksomhet for å bidra til å endre en hel bransje. Digitalisering handler mindre om teknologi og mer om ledere med mot til å tørre og endre. På denne måten driver de innovasjon, fremfor å aktivt hindre det.