Vi skal sikre personvernet i all digitalisering

26. september la jeg fram regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi. Grunnleggende i den er personvernet til folk.

I etterkant har det hos Digi blitt reist spørsmål om personvern er godt nok ivaretatt i ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Den utfordringen tar jeg gjerne: Personvern er ikke bare en teknisk detalj – det er en grunnleggende rettighet som beskytter vår frihet og vår integritet.



I en hverdag som blir stadig mer digital, er det mitt ansvar å sørge for at digitaliseringen ikke går på bekostning av personvernet. Verken i offentlige tjenester eller når store techgiganter med enorm makt behandler personopplysninger om oss.

Derfor skal vi sørge for alltid å ha innebygd personvern i offentlig sektor. Vi skal styrke veiledning og håndheving. Vi skal sikre at lover og regler som berører personvernet, henger sammen og er forståelige. Og vi skal sørge for gode arenaer for erfaringsutveksling. Derfor skal vi sørge for at Datatilsynet er rustet til å møte både aktuelle og fremtidige utfordringer, og vi skal utrede opprettelsen og organiseringen av et dataetisk råd. I kampen mot store interesser skal ikke vanlige folk stå alene.

Gjelder hele samfunnet

Digitaliseringsstrategien er et helhetlig dokument og gjelder alle deler av samfunnet. Personvernkommisjonen har utredet og kartlagt de viktigste personvernutfordringene i både offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren. I tillegg har de kommet med konkrete tiltak for disse områdene.

Når digitaliseringsstrategien inneholder mål på nettopp personvern, gjør det ikke personvernkommisjonen mindre aktuell – heller tvert imot. Kommisjonens forslag vil være et viktig grunnlag når strategien skal iverksettes.

Over 100 tiltak

Jeg er glad for engasjementet strategien skaper og for hvordan den skal tas i bruk i de ulike sektorene. Samtidig må vi erkjenne at digitaliseringen har skyggesider. Konsekvensene det kan ha for personvernet vårt, er en av dem. Derfor skal vi styre, kontrollere og gjennomføre politikk som ivaretar det.

I digitaliseringsstrategien beskriver vi over 100 tiltak til hva vi bør gjøre for å bli verdens mest digitaliserte land: Samordne offentlig sektor sterkere, forsterke samarbeidet med EU om regulering, bygge sikker, effektiv infrastruktur og anvende KI på en trygg, men fremoverlent måte. Utviklingen skal ivareta grunnleggende verdier som åpenhet, felles ansvar og bidrag til fellesskapet.

Uten et grunnleggende godt og ivaretatt personvern, lykkes vi ikke med noe av det.