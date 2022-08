I gamle dager betalte vi for CD-er og de passet inne i alle CD-spillere. Vi trengte ikke fire CD-spillere fordi alle CD-ene passet i alle CD-spillerne. Sånn har det lenge vært med podkaster også. De fleste podkaster kan fortsatt høres i en rekke forskjellige apper. Dette er dessverre i ferd med å endres.

Det ble nylig annonsert at Harald Eia og Nils Brennas podkast «Big 5» flyttes fra NRKs radio-app til appen Podme og betalingsmur. Det er forståelig at podkastere vil tjene penger. Jeg har selv en podkast kalt «90-tallspodden», og vet hvor mye arbeid som ligger bak hver episode. For meg er dette kun en hobby, men tommel opp for folk som klarer å leve av det. Det som derimot er en uting, er denne inflasjonen i apper.

En annen av mine favoritter, «Henrettelsespodden», er nå kun tilgjengelig på appen Untold. Kristopher Schau og Alexander Sandtorv annonserte nylig at de flytter «Tingenes tilstand» til appen Podimo.

Så når jeg har lyst til å høre på Big 5, Henrettelsespodden, Tingenes tilstand og XL (NRK), så trenger jeg fire forskjellige apper!

Podkastene jeg nevner ovenfor er bare eksempler, dette er podkaster jeg selv har hørt på, det er mange flere tilfeller. Det er ikke lenge siden vi kunne høre alle disse podkastene i samme app, enten det var Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox eller liknende.

Standardisert

La meg forklare hvordan de fleste podkaster fungerer, jeg vil bruke min egen som eksempel. For å publisere 90-tallspodden har jeg brukt en tjeneste som heter Anchor, men det finnes også mange andre gode tjenester som gjør det samme. På Anchor laster jeg opp episoder og legger ut informasjon om podden. Anchor oppretter en såkalt RSS.

En RSS er en standardisert tekstfil, som alle podkast-apper kan lese. I min RSS ligger all nødvendig informasjon om podden, alle episodene og lenke til alle lydfilene. RSS-en oppdateres når det legges til episoder eller andre endringer skjer. En hvilken som helst app kan derfor hente informasjon om min pod og spille den av, så lenge de har lenke til RSS-en. Derfor kan du stort sett finne 90-tallspodden de fleste steder.

Dette er direkte overførbart til hvordan vanlige nettsider fungerer. Selve nettsiden ligger på en server og nettleseren henter dem derfra. Dermed kan du lese både VG og Dagbladet i samme nettleser, enten du bruker Chrome, Edge, Firefox eller Safari. Det du trenger er en lenke. Det som kreves er at Chrome og Safari er enige om hvordan nettsider skal leses og at de som lager nettsidene vet hvordan Chrome og Safari leser nettsider

Dette burde ikke være vanskelig for en litt erfaren systemutvikler.

Det nettlesere har som ikke podkast-apper har, er en standard som gjør det mulig med betalingsmur. Derfor kan både DB+ og VG+ åpnes i både Chrome og Safari. Dette er ikke lagt inn i standarden for podkaster. Det er derfor apper som Podme, Untold og Podimo oppstår, med sine egne løsninger. Svakheten er at du ikke kan høre Untold-podder i Podme eller Podimo og vice versa. Åpne podkaster derimot, som min egen, kan du høre i alle disse tre. Det vi trenger er en standardisert måte å logge seg på en pod via podkast-appen. På samme måten som du kan logge deg på DB+ både i Chrome og Safari. Dette burde ikke være vanskelig for en litt erfaren systemutvikler. Jeg har selv laget et forslag til en slik løsning og lagt ut programmeringskoden på Github.

Det er bare å la seg inspirere. Der kan du ha både betalingspodder og gratispodder side ved side i samme app. Og ikke minst: Betalingspodder fra ulike distributører i samme app.

Selv om jeg mener at løsningene til Podme, Untold og Podimo ikke er de beste, kan jeg forstå dem. Det kreves ofte litt mot og initiativ å gå for åpne løsninger, selv om det i lengden er noe alle tjener på. Det jeg derimot ikke forstår er NRKs løsning, de har også en app.

NRKs app

Selv om de kun har gratispodder, prøver de å få alle lytterne til å bruke deres egen app med kun NRK-podder. De legger ut poddene i NRK-appen, før de legger dem ut åpent en uke senere. Du må ha NRKs app hvis du skal få høre podden i det den kommer ut. I tillegg er det mange podkast-episoder som ikke blir lagt ut åpent i det hele tatt.

Hvorfor gjør NRK dette? Den eneste grunnen jeg klarer å se for meg, er at de ønsker å lokke flest mulig vekk fra de vanlige appene til NRKs app. Det vil si vekk fra konkurrenter som meg selv. Jeg betaler skatt for å gi NRK et konkurransefortrinn ovenfor min egen pod. Hensikten med å betale skatt er å gi penger til en felles gode. Men det er ikke noen felles gode når NRK bruker slike triks for å vri konkurransen i sin favør.

Historien viser at åpne standarder lønner seg i lengden. Både NRK, Podme, Untold og Podimo burde bruke mest mulig åpne løsninger. Dersom noen vil starte en ny podkast-app med betaling, håper jeg de velger en åpen standard.