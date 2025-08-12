Virksomhetslommebok blir et kvantesprang for næringslivet

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

EU omtaler virksomhetslommebøkene som en hjørnestein i fremtidens digitale næringsliv. EU-kommisjonen anslår en global gevinst på 9 milliarder euro, nesten 110 milliarder kroner, gjennom enklere rapportering og fjerning av papirbaserte prosesser.

For norske bedrifter er dette ikke bare et spørsmål om effektivisering – det handler om å kunne konkurrere på like vilkår i det digitale indre markedet. Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har gitt innspill til EU-kommisjonen om Norges rolle i dette viktige initiativet.

Hva er en virksomhetslommebok?

En virksomhetslommebok gir bedriften en digital identitet som fungerer i hele Europa. Den gjør det mulig å bevise hvem man er, vise betalt skatt, sertifiseringer og tillatelser – alt digitalt og verifisert i sanntid. Dette gir store fordeler: Informasjon rapportert til det offentlige kan hentes tilbake som digitale bevis. Norske registre blir enda bedre når data brukes aktivt – feil oppdages raskere, kvaliteten øker, og myndigheter kan trekke godkjenninger tilbake umiddelbart.

Effekten blir en positiv spiral: Enklere markedsadgang, bedre datakvalitet og transparens. Virksomheter og forbrukere kan gjøre informerte valg basert på verifiserbar informasjon. Resultatet er reduserte kostnader, økt tillit og et mer effektivt næringsliv.

Vårt innspill fokuserer på tre punkter:

Offentlige myndigheter må utstede virksomhetsidentiteter – det gir tillit og kontroll.

En felles europeisk identifikator (EUID) må fungere sømløst i hele EU.

Lommeboken må kunne inneholde ulike typer bevis – fra EU-attester til innovative nasjonale løsninger.

Virksomhetslommeboken er tillitsinfrastruktur – et digitalt lag mellom bedriftens interne systemer og omverdenen. Den erstatter ikke eksisterende systemer, men dokumenterer at dataene er ekte og pålitelige. Informasjon som tidligere kun var rapporteringsplikt, blir en verdifull ressurs.

Fra papir til produktivitet

Innføringen av virksomhetslommebøker vil ikke kun bli et IT-prosjekt, men et mulig historisk effektiviseringsløft. Når tilliten øker og svindel reduseres, når anbudsprosesser tar minutter i stedet for måneder og norske SMB-er får tilgang til Europas markeder med samme verktøy som de store – da tar vi et kvantesprang.

Tiden for handling er nå. Forslaget fra EU-kommisjonen legges frem om få måneder, og Norge må delta aktivt i prosessen. De som engasjerer seg tidlig, former fremtiden.

Vi oppfordrer:

Næringslivet: Meld interesse og bli med og test løsningen.

Politikere: Sett virksomhetslommebøker på agendaen.

Forvaltningen: Bidra aktivt, dette krever samspill.

Norge har alle forutsetninger for å lede an – med gode grunnregistre, fellesløsninger, digital modenhet, og en velfungerende tillitsinfrastruktur. Men potensialet realiseres bare hvis alle relevante aktører engasjerer seg.