Dette er et svar fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på det åpne brevet fra Anja Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd, som Digi.no publiserte i dag.

Visst er forvaltningens arkiver viktige! De er avgjørende for enkeltpersoner, rettssikkerheten og den demokratiske kontrollen i alle ledd. Manglende dokumentasjon og arkivering kan få alvorlige konsekvenser. Å ivareta samfunnets kollektive minne er en kjerneoppgave for demokratiet og rettsstaten.

Nettopp derfor er det viktig å få på plass en ny arkivlov, men da skal loven vi leverer fra oss, være god – og ikke preget av hastverksarbeid.

Unngå fastlåste løsninger

Tidligere i høst skrev jeg til Stortinget at jeg ikke delte representanten Kathy Lies (SV) oppfatning av at gjeldende arkivlov er «svært utdatert, og bidrar til å hindre utvikling og digitalisering av forvaltningen». Jeg er fortsatt uenig der.

Dagens arkivlov har en prinsipiell og overordnet innretning. Det samme har lovforslaget som har vært på høring. Dette er for å unngå at arkivloven skal fastlåse løsninger som hindrer videre utvikling.

Men det er helt åpenbart at loven har forbedringspotensial. Det er jo derfor vi skal levere en ny.

Innebygd arkivering

I departementet har vi tett dialog med Arkivverket. Vi følger deres initiativ med «innebygd arkivering» med stor interesse. Her arbeider Arkivverket sammen med Digitaliseringsdirektoratet om en regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet. Erfaringene så langt viser at dagens regelverk i all hovedsak ikke er til hinder for nye løsninger og tilnærminger.

Med andre ord: Det går fint an å utvikle framtidas løsninger innenfor dagens regelverk.

Det er godt å vite. Gjennom grundige prosesser skal vi sikre gode beslutningsgrunnlag i omfattende og komplekse saker, som arbeidet med ny arkivlov er.

Jeg kan utmerket godt forstå Anja Vestvolds utålmodighet. Jeg er utålmodig sjøl.