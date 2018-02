Dell bekrefter lekket info om framtidsplaner

Dell Technologies bekreftet fredag i forrige uke at selskapet vurderer endringer i eierstrukturen til selskapet. Blant disse mulighetene er en ny børsnotering. Selskapet ble tatt av børs i 2013 da det ble kjøpt av Michael Dell og investeringsselskapet Silver Lake.

Den første rapporten om at selskapet vurderer en slik mulighet, kom i en Bloomberg-artikkel for halvannen uke siden. Men det vurderes også to andre alternativer.

VMware

Det ene alternativet er å beholde dagens eierstruktur og å fortsette som før. Det andre handler forholdet til VMware og en evaluering av muligheten for det som omtales som «business combination». Dell eier i dag omtrent 82 prosent av VMware. Trolig er det et oppkjøp av resten av VMware Dell vurderer.

Dell fikk eierandelen i VMware som følge av fusjonen med EMC i 2016. Men VMware er fortsatt et selvstendig selskap som dessuten er børsnotert.

I en egen pressemelding sier VMware-sjef Pat Gelsinger at selskapet ikke har mulighet til å spekulere over utfallet av Dells evaluering av potensielle forretningsmuligheter. I alle fall inntil videre vil selskapet fortsette å gjennomføre de vekstplanene for de neste årene, med Dells støtte.