Dell med AR-app til kunder som vil reparere PC-en eller serveren selv

Dell ønsker at flere av selskapets kunder skal kunne reparere sine datamaskiner selv. Dette er fullt mulig i mange tilfeller, og med litt fingerferdighet er det mye de aller fleste kan få til – dersom de blir fortalt hvordan.

Utvidet virkelighet

Dell har derfor kommet med en app – Dell AR Assistant – som bruker utvidet virkelighet til å instruere brukeren hvordan de kan erstatte en del av komponentene i en rekke av selskapets produkter. Dette inkluderer både stasjonære og bærbare PC-er, i tillegg til enkelte servere. Listen består foreløpig av drøyt hundre produkter. Mer enn 20 skal legges til mot slutten av sommeren.

Nå er det ikke sånn at appen også kan diagnostisere problemet som måtte ha oppstått. Kundene anbefales å kontakte supportavdelingen til Dell før de går i gang med å bytte ut deler.

Det er selvfølgelig mulig å tilby det samme ved hjelp av tegninger, men med appen vil brukeren kunne se symboler og instruksjoner vist sammen med datamaskinen. Dette kan gjøre det enklere å finne slik som skruer, klemmer og selve komponenten som skal erstattes.

Det finnes mange videoer på internett som kanskje viser noe av det samme. Men kanskje ikke for akkurat den PC-modellen som skal repareres. I slike tilfeller kan denne appen være et godt alternativ.

Selv om Dell oppgir i en pressemelding som Digi.no har mottatt, at appen er ny, er det mye som tyder på at den har eksistert en stund. Blant annet fordi videoen over ble publisert allerede i november 2020. Men den er ikke oppført og har bare blitt sett noen få tusen ganger.