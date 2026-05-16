Demokratene med ny korrupsjonsanklage mot Trump

– Presidentens korrupsjon er en nasjonal sikkerhetskatastrofe, skriver senator Elizabeth Warren på X.

Warren viser til Trump-familiens kjøp av aksjer i databrikkeprodusenten Nvidia.

Kursen på aksjen steg da presidenten tok med Nvidia-sjef Jensen Huang til Beijing og åpnet for at selskapet kan selge til Kina.

– Trump tok med Nvidia-sjefen på sin tur til Kina for å presse Kinas president Xi Jinping til å kjøpe avanserte AI-brikker, selv om det ville skape en nasjonal sikkerhetstrussel for USA, skriver Warren.

– Det viser seg at Trump også kjøpte Nvidia-aksjer for millioner, legger hun til.

Sønnen avviser

Trumps eldste sønn Eric, som driver Trump Organization sammen med broren Donald Jr., avviser at det er gjort noe galt.

– Alle våre eiendeler er investert i en blindtrust gjennom de største finansinstitusjonene i brede markedsindekser. Å påstå at enkeltaksjer blir kjøpt eller solgt etter ønske fra noen i Trump-familien, er løgn og åpenbart usant, skriver han på X.

Eric Trump har ingen offisiell stilling i USA, men var likevel sammen med faren under besøket i Beijing.

Palantir-hyllest

CNBC avdekket fredag at Trump-familien i år har kjøpt aksjer i teknologiselskapet Palantir for millioner av kroner, rundt 5 millioner kroner bare i mars.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik holder Sofie seg oppdatert på cybersikkerhet: – En stor fordel i studiene

Etter at kursen på Palantir-aksjen falt med 14 prosent i april, hyllet Trump selskapet i et innlegg på Truth Social , noe som igjen fikk verdien på selskapet til å stige. Det samme gjorde verdien av Trump-familiens aksjer i selskapet.

En talsmann for Det hvite hus avviser at Trump selv har noe som helst med familieselskapets investeringer å gjøre.

– Det foreligger ingen interessekonflikt, sier David Ingle til CNBC.

Milliardformue

Forbes anslo i mars at Donald Trumps personlige formue har økt med 13 milliarder kroner siden han overtok som president, og at den nå er på rundt 60 milliarder kroner.

Trump har også høstet kritikk for å ha opprettet kryptovalutaen $Trump, for deretter å belønne de 220 største investorene med privat gallamiddag på sin egen golfklubb.

Warren omtalte middagen som en «korrupsjonsorgie» og anklaget i den anledning Trump for å «bruke presidentskapet til å gjøre seg selv rikere gjennom krypto».

– Det er korrupsjon, ganske enkelt, skrev hun på X.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Samarbeider for en raskere digitalomstilling av industrien

– Mest korrupte

Guvernøren i Illinois, demokraten JB Pritzker, mener Trumps Kina-besøk på nytt illustrerte dette og kaller i et innlegg på X Trump «den mest korrupte presidenten i USAs historie».

Han viser til at Trump-familien i år har kjøpt millioner av aksjer i 15 store selskap.

– Direktørene i alle de 15 selskapene ble invitert med på det offisielle Kina-besøket hans, skriver Pritzker.