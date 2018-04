Demoscenen: Maskintyning med stil

Mia Aasbakken har vært aktiv i demoscenen i flere år. Foto: Kjetil Aasbakken Foto: Kjetil Aasbakken

HAMAR (digi.no): Hvert år arrangeres flere kreative datakonkurranser på TG18. En av dem er såkalte demo-compoer.

Mia Aasbakken jobber til daglig som utvikler i NRK. En av interessene hennes er å være aktiv i demomiljøet, internt kalt «demoscenen».

– En demo er et audiovisuelt program som kjører i sanntid, hvor man skal vise ferdigheter innen musikk, grafikk, design og programmering, forteller Aasbakken.

– Det kan sammenlignes med en slags musikkvideo i fremstilling og som et spill som ikke kan spilles på den tekniske siden.

Aasbakken forteller at en demo handler mye om å sprenge grenser teknisk sett og å vise frem kule teknikker og effekter, men at mange også bruker det som en kunstform hvor de kan uttrykke seg.

– Det finnes mange utrolig vakre demoer, som jeg ser på som ren kunst!

Begynte som brifing

Aasbakken forteller at det hele startet på åttitallet, hvor grupper som «cracket» spill skulle vise at akkurat de hadde «cracket» spillet du hadde piratkopiert.

– Før du fikk startet spillet hadde gruppen lagt inn en slags brife-hilsen som presenterte gruppenavn og kallenavn på de som hadde utført bragden, sier Aasbakken.

– Etterhvert gikk det prestisje i å ha de kuleste «introene» før spillene, og gruppene som cracket spillene laget ofte mer imponerende kode og effekter enn spillet selv hadde å by på.

– Det var vel omtrent her «demoscenen» ble født – man gikk over til å fokusere mer på disse kule introene enn cracking av spill.

Skrives oftest i C eller C++

Andreas Kalvå jobber til daglig med skyarkitektur for Sportradar i Trondheim, og har med ett unntak vært ansvarlig for demokonkurransen på TG18 de siste fire årene.

– Hva slags programmeringsspråk brukes oftest (før vs. nå)?

– Jeg tipper de fleste som skriver PC-demoer skriver i C eller C++, men jeg er i hvert fall en som skriver i Rust.

Andreas Kalvå var ansvarlig for demokonkurransen på TG18. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

– Hvilke komponenter er det som blir ekstra tynt i en demo?

– For en retroplatform så er det vel helst hva enn du har tilgjengelig som får tynt seg, sier Kalvå.

– For PC-intro-demoer er det nok mye CPU det går i. For PC-demoer er det nok ganske viktig at det estetiske er på plass. Det estetiske er i en PC-demo gjerne viktigere enn å dytte plattformen til det ekstreme, ettersom PC-demoene gjerne kjøres på ganske kraftige maskiner.

Jo mindre plass, dess mer imponerende

Aasbakken påpeker at det virker som at en del demogrupper har søkt tilbake til å ha restriksjoner, som for eksempel maks størrelse på demoen.

– En maksstørrelse på for eksempel 4 kB, 8 kB, 64 kB og så videre kan settes for å virkelig imponere publikum med nyere PC-demoer, sier Aasbakken.

I videoen under er et eksempel på en nyere PC-demo med en begrensning på 64 kB: «When Silence Dims The Stars Above» av Conspiracy. Den vant førsteplass på demokonkurransen Revision, som gikk av stabelen i Tyskland fra 30. mars til 2. april i år.