Den norske mobil-linsen får gehør i markedet

Det har vært en lang vei fram til ferdigutviklet produkt og så til de første salgene for Hortenselskapet poLight. Fra idé til i dag har det gått mer enn ti år. Vi har snakket med dem år etter år på den store mobilmessen i Barcelona, Mobile World Congress. I fjor ble den avlyst på grunn av pandemien. I år er den utsatt til i sommer, og det kan fortsatt spøke for gjennomføring.

Men MWC eller ikke. Vi har snakket med poLight-sjef Øyvind Isaksen. Og han kan melde om mye lys i linsen. Nå selges linsen deres i to kinesiske smartklokker for barn, og i EX30 strekkodeleseren fra Honeywell, og de holder på å jobbe seg inn i flere lignede produkter

Utsyn: Barneklokkene har et kamera som ser forover med autofokus fra poLight. Det gir foreldrene et inntrykk av hvor barnet er. Foto: Xiaomi

Den ene produsenten av barneklokker er Xiaomi og de selger produkter over hele verden. Så langt har de ikke begynt å selge barneklokken utenfor Kina. Den andre produsenten, Xun, er ikke så kjent utenfor landet. Det kan hende at vi får se flere i denne kategorien.

– Jeg kan ikke si noe om andre prosjekter vi jobber med annet enn at det dreier seg om veldig mange spennende prosjekter. Vi jobber med svært mange produsenter med ulike kamera-anvendelser slik som både AR-briller, mobiler og annet, sier Isaksen.

Han tror AR-briller har potensial til å bli et veldig stort marked for poLight og de jobber med flere som utvikler nye AR-baserte briller. De trenger potensielt flere autofokuserende linser per brille, samtidig som de er avhengige av å bruke så lite strøm som mulig.

– Kombinasjonen av lavt strømforbruk og så å si øyeblikkelig fokusering er veldig interessante egenskaper for denne nye produkttypen som vi tror kommer både i det profesjonelle og i forbrukermarkedet etter hvert, sier han.

Gigantmarkedet

poLight har jobbet i Kina og Asia i mange år og har dialog med de fleste mobilprodusentene og de som bygger kameramoduler.

– Det vi tror er at selfiekameraet vil trenge autofokus etter hvert som antallet megapiksler øker. Det er veldig vanskelig å få til med den tradisjonelle voicecoil-teknologien, mens det er lettere og bedre med vår teknologi. Derfor er forsiden av mobilen er ypperlig utgangspunkt for oss. Når man ser hvor mange mobiler det selges årlig er dette markedet alene gigantisk. På baksiden ser vi at kamerasensorene øker i størrelse. De har beveget seg ut av det området vi leverer linser til med dagens portefølje. Men det er mange kameraer på baksiden, så det er mulighet for oss her også. Så får vi se hvor mye større vi etter hvert klarer å bygge linsene i fremtiden, sier han.