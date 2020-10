Den nye høstutgaven av Windows 10 er klar

Microsoft har startet utrullingen av Windows 10, versjon 20H2, til brukerne av utvalgte enheter som allerede benytter Windows 10, versjon 1903, eller nyere. Som tidligere vil tilgjengeligheten økes gradvis, etter hvert som det observeres at oppdateringene går smertefritt for seg på ulike PC-konfigurasjoner.

Fortsatt er det enheter som ikke har mottatt vårutgaven av Windows 10 (versjon 2004), blant annet på grunn av problemer med visse LTE-modemer. Dette ble først løst for få dager siden.

I utgangspunktet vil den nye versjonen bli tilbudt som et nytt valg i Windows Update, men de som ønsker å ta sjansen på at det går bra, kan fremskynde prosessen ved laste ned og installere oppdateringen fra denne siden hos Microsoft.

Få funksjonalitetsnyheter

Høstoppdateringene av Windows 10 handler primært om kvalitetsforbedringer. Derfor inkluderer de relativt lite ny funksjonalitet.

Flisene på startmenyen i Windows 10, versjon 20H2, kommer med redesignede ikoner og delvis transparent bakgrunn. Foto: Microsoft

Noen av de viktigste nyhetene nå er at det er Chromium-utgaven av Edge som følger med, at Edge-fanene vises sammen med vinduene når man blar med Alt+Tab, at startmenyen har fått en ansiktsløftning og mulighet for å sette oppfriskningsraten til skjermen fra de avansere skjerminnstillingene.

For bedriftskundene loves det nye gruppepolicyer for Mobile Device Management, virtualiseringsbasert sikkerhet for visse fingeravtrykks- og ansiktssensorer, samt sterkere app-beskyttelse med Windows Defender Application Guard.

Flere detaljer om nyhetene finnes både her og her.

Allerede har Microsoft begynt å få rapporter om enkelte problemer med 20H2-utgaven. Så langt dreier det seg for det meste om feil knyttet visse maskinvaredrivere.

Microsoft har også kommet med nye utgaver av Windows Server. Hva som er nytt i de ulike versjonene, er tilgjengelig via denne siden.