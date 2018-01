Den nye normalen i smarttelefoner

LAS VEGAS (digi.no): CES er ikke den store arenaen for å lansere nye smarttelefoner, men det er mye smarte folk her som gjerne deler tankene sine. I en paneldiskusjon med Samsung, ZTE og Qualcomm la de ut om fremtiden. I hvert fall så langt som produkthemmeligheter tillot.

– Vi har ofte lansert nye teknologier her på CES i Las Vegas selv om selve telefonene har vært lansert andre steder. Det vi ser er at for hver ny teknologi og forbedring vi kommer med så bruker folk bruker telefonene mer. Det er helt tydelig fra generasjon til generasjon vi kommer med, sier produktstrateg for mobile produkter i Samsung, Justin Denison.

Ansvarlig for Snapdragon

Produktsjef Keith Kressin i Qualcomm Technologies burde vite en del om fremtiden. Han er ansvarlig for veikartet til Snapdragon-prosessorene som sitter i så mange mobiler.

– Vi solgte mer enn 800 millioner Snapdragon-prosessorer i vårt siste fiskalår. Vi annonserte den nye Snapdragon 845 i desember og vi kommer til å se dem i telefoner om ikke lenge. Med mange nye innovasjoner, sier han.

– Det er en felles forståelse i dag hva som kjennetegner en topp mobiltelefon, sier Jeff Yee. Han er sjef for teknologiplanlegging og partnere i den kinesiske telegiganten ZTE, som også har begynt å yppe seg som produsent av toppmobiler. De har blant annet lansert en mobil med to skjermer som kan brettes ut og nærmest bli et nettbrett.

– Våre undersøkelser tyder på at hele 60 prosent av kundene kjøper ny mobil på grunn av alle de nye innovasjonene de kommer med. Ingen vil gå tilbake til en to år gammel telefon. De vil ha bedre kamera, større skjerm etc. Nå står vi på terskelen til intelligente telefoner slik som vår egen Bixby og andre som også finner veien inn i dem. Dette vil nok komme til å bli en veldig verdifull egenskap i mobilene i årene fremover etter hvert som slike systemer utvikler seg og blir mer og mer smarte. De vil lære oss å kjenne og hjelpe oss på alle tenkelige måter. Det er mange store hopp foran oss, sier Denison.

Mobilene har ikke møtt veggen ennå

– Det er en misforståelse at mobilene nå har møtt veggen. Det har nok å gjøre med at de ser ganske like ut. Jeg kan selvfølgelig ikke si så mye om det, men det er mye som skal skje i årene fremover når jeg ser på vårt eget veikart for prosessorutvikling. Det vi ser er at batterilevetid er noe kundene vil ha. Løsningen som har virket bra til nå er større batteri og raskere ladetid. Men fremover kommer også strømforbruket til å reduseres. Hver prosessorgenerasjon vil både bli kraftigere og bruke mindre strøm. Ikke minst fordi AI på brikken vil bli mye flinkere til å spare strøm, sier Kressin.

– Jeg tror fremtiden kommer i små skritt. Det store fremover, slik jeg ser det, blir 5G. For vår del så vi at folk ville ha større skjerm, men ikke så store at de ikke kunne brukes med en hånd. Derfor har vi laget den med to skjermer. Det gjør mobilen mye bedre til multitasking, sier Yee.

Samsung med sitt 14 milliarder dollar forskningsbudsjett jobber naturlig nok svært mye med skjermer. Også fleksible skjermer. De tror det kan være en vei til større skjermflate på mobilen, men det er nok en stund til vi ser dem på markedet.

Bilde: Odd Richard Valmot

Samsung er på ingen måte uenig i at 5G blir stort. De ser på mange typer anvendelser for den nye generasjonen.

– 100 ganger raskere og svartider ned mot ett millisekund trengs for den massive utrullingen av IoT som vil skje. Alt kan være tilkoblet. Så kan vi jo spørre oss; Men vi har gigabit-telefoner i dag, trenger vi mer? Ganske mye mer etter hvert som vi går fremover, er mitt svar. Ikke minst i bilen og innen sanntids AR. Dette blir helt nye bruksområder vi ikke har i dag, sier Denison.

– Dette har skjedd for hver generasjon som typisk kommer hvert tiende år. Mulighetene til helt nye anvendelser dukker opp. Nå kommer AI og nye tjenester som følger med dette. Mange vil ha slike telefoner i lomma neste år, sier han. Det er 10 år mellom hver generasjon, sier Kressin.

Det er ZTE enige i. Svartiden og hastigheten sier ikke folk mye i dag, men det vil det. Alt vil se ut som om det var på telefonen selv om temmelig komplekse oppgaver kjøres i nettskyen.

Bedre sikkerhet med 5G

– Ideen med Bixby var å lage et talegrensesnitt på telefonen som gjorde det lettere å manøvrere på selve telefonen, men med 5G vil vi utvide intelligensen ut til andre anvendelser. 5G vil også komme med bedre innebygget sikkerhet og det vil spille over på telefonene, sier Denison.

– Den enorme kapasitet vi får tilgang til gjennom 5G kommer til å bli utnyttet, og AR er selvfølgelig viktig. Det er veldig mye bildebehandling som skal utføres i sanntid og nor må gjøres i nettskyen. Da må svartiden være ekstremt korte og kapasiteten høy. I tillegg kommer alt som mobilen selv skal prosessere i sanntid. Jeg ser dette som et veldig stort hopp i mulighetene til å utvikle mobilen enda mer i retning av en universell assistent for oss. Prosesseringskapasiteten i mobilen og tilgangen til mer i nettskyen vil øke eksponentielt. Men vi må også være oppmerksomme på sikkerheten når telefonen skal vite så mye om brukeren og hjelpe vedkommende, sier Kressin.

Alle i panelet er enige i at sikkerhet er veldig viktig. Spesielt med tanke på biometri. Et skrekkeksempel som nevnes er en mobilprodusent som kjørte programvaren for fingeravtrykk åpent på CPUen. Det er det ingen som gjør i dag. Dette er sikret på en helt annen måte.

– Det med trådløs lading er kanskje ikke helt beskrivende for det vi ser i mobilene i dag. Det handler jo om en annen form for lader som må plugges inn. Det jobbes med teknologi for å lade telefoner over lengre avstander. Problemet er at vi ikke klarer å overføre nok energi ennå, sier Yee.