Den nye M1 prosessoren har gjort at Mac Mini er veldig mye mindre i størrelse innvendig enn de tidligere Miniene, dermed har det å bygge om maskinen med nytt deksel blitt en mulighet. Den Amerikanske Youtuberen Quinn Nelson krympet maskinen til å være 78 prosent mindre:

20 år gammel iMac blir ny

Å krympe enheten er derimot ikke det eneste som har blitt gjort med den lille macen. Nå har forumsbruker connor55 på MacRumors forum bygget inn sin Mac Mini i den klassiske iMacen iMac G4.

Connor55 opplyser ikke hvor de nye portdekslene kommer fra, men de ble brukt for å sette inn nyere og mer moderne IO Foto: connor55/MacRumors Forum

Prosjektet startet med at connor55 bygget om iMacen til å fungere som ekstern skjerm til en MacBook før forumsbrukeren gikk løs på det store prosjektet, bygg inn men behold all funksjonalitet til iMac G4 maskinen men nye porter. For å få plass til moderne porter har forumsbrukeren laget nye deksler til portene på baksiden for å få det til å se originalt ut.

Harddisken til den gamle iMacen (til venstre) er større enn den nye Mac Mini M1 (til høyre) Foto: connor55/MacRumors Forum

Selve M1 Mac Mini maskinen er mindre enn det harddisken var i G4 iMacen. Med litt miksing og triksing kunne connor55 sette in macen med et lettere modifisert viftesystem der harddisken til G4 macen tidligere har vært. Strømforsyningen ble også modifisert slik at én ledning kan forsyne strøm til både macen og skjermen som allerede var innebygget i den gamle iMacen.

Ved hjelp av en haug adaptere og en hel del limpistollim fikk forumsbrukeren plassert moderne porter i iMacen Foto: connor55/MacRumors Forum

Ved hjelp av en del adaptere, skjøting av ledninger og litt oppskjæring av bunnen på iMacen var prosjektet ferdig. En iMac, med fungerende cd-rom og moderne innmat. Se video av det ferdige produktet her:

Du kan lese hele forumstråden til connor55 her.

Ikke første gang

Selv om det er den første iMac G4 er det ikke første gang noen har satt en mac mini inn i en iMac. I mars 2021 klarte ikke youtuber Luke Miani å vente mer på at Apple skulle lansere M1 iMacene sine og satte inn en M1 Mac mini inn i en 27 tommers iMac fra 2011. Han hadde også noen utfordringer underveis, og måtte koble om antenner for å få god WiFi og Bluetooth-dekning. Prosjektet til Miani var ikke akkurat av samme nivå som de to over, da han ikke engang bygget inn noen porter eller flyttet av-på knappen. Han måtte med andre ord ta av skjermen for å skru den på eller bruke USB-portene. Videoen til Miani kan du se her.