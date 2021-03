Denne appen kan gjøre møtenotatene for deg

Det kan være krevende å føre notater i hektiske møter. Mens du prøver å oppsummere det som ble sagt på en kortfattet måte, risikerer du å gå glipp av noe vesentlig, samtidig som det ofte er vanskelig å delta i samtalen selv. Multitasking er ikke for alle.

I forrige uke kom Microsoft med en ny app som ikke bare kan transkribere hele møtet, men også oversette mellom mer enn 80 språk, inkludert norsk.

I teorien kan alle møtedeltakerne snakke sitt eget morsmål og likevel bli forstått av deltakere som i utgangspunktet ikke forstår språket.

Også personer med hørselsproblemer skal kunne ha nytte av appen, som heter Group Translate.

I alle fall foreløpig er appen kun tilgjengelig for IOS-enheter, noe som begrenser nytteverdien noe. Det er nemlig slik at alle deltakerne i møtet må bruke appen samtidig, og selv i Norge er det langt fra alle som bruker Iphone.

Én av deltakerne må invitere de andre til møtet, for eksempel med en QR-kode generert av appen.

Bruker flere mikrofoner

Noe av fordelen med at alle deltakerne bruker appen, er at de da vil sitte relativt nær en mikrofon og dermed gjøre jobben enklere for tale-til-tekst-funksjonen. Samtidig, i alle fall når deltakerne sitter nær hverandre, kan stemmen til deltakere bli fanget opp av flere mikrofoner på en gang. Dette kan både være en fordel og en ulempe, avhengig av teknologien som brukes.

Group Translate er basert på Project Denmark, et forskningsprosjekt hos Microsoft hvor målet har vært å kombinere taleinformasjon fra flere mikrofoner på en gang.

I utgangspunktet skal samtalene kun være tilgjengelige for deltakerne i møtene, men transkriberingen kan deles med andre.

Samtidig opplyser Microsoft at selskapet har behov for virkelig relevante data for å trene selskapets AI-modeller. Derfor kan brukerne av Group Translate-appen velge å la selskapet få tilgang til anonyme opptak av samtalene. En forutsetning for dette er at alle deltakerne i møtet samtykker til delingen.

Brukerne skal når som helst kunne slette de donerte opptakene.