Denne dingsen fikk Stortingets visepresident til å svette

Cybersikkerhetslag fra 34 land, inkludert det norske cyberlandslaget, var samlet til EM i Vikingskipet denne uka, og allerede fra dag én kunne man merke at det ikke var hvem som helst som var samlet i skøytehallen fra OL i -94. Mandag var nemlig ikke dagen for å ha Iphone med Bluetooth på i Vikingskipet. Det forteller Nicolas Castellon til Digi. Han er nordisk sjef for cybersikkerhet i Capgemini.