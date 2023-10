Da IT/OT-ingeniør Erik W. Ravndal (til høyre) i Equinor oppdaget denne peaken (i det gule feltet) varslet han umiddelbart. Det sparte Kårstø for 300 mill. Her sammen med Olav Landstad som er ansvarlig for KI i Equinors IOCT (integrerte operasjonssenter). Foto: Gunhild Haugnes