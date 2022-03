Den nye mobilprodusenten Osom ønsker å utfordre Apple og Samsung i mobilmarkedet og viser nå frem første bilder og spesifikasjoner til nettstedet Android Police.

Selskapet, som oppsto i ruinene av Android-gründeren Andy Rubens selskap Essential, viste ivrig frem maskinvaredesignet til sin første telefon, som de mener skal kunne konkurrere med teknologigigantene Apple og Samsung.

Selskapets maskinvareavdeling, som hovedsakelig består av tidligere Apple-ansatte, viser stolt frem produktet og skryter av materialvalg på samme måte som Apple beskriver sine design. Telefonen, som kommer i andre halvdel av 2022, har et minimalistisk design med materialer som rustfritt stål, titan og keramikk. Her ser vi at deler av designfilosofien fra Essential har fulgt med inn i det nye selskapet.

Bildene som Osom har selv har delt, kan minne om den ene enheten som kom ut fra Essential før selskapet ble borte.

Personvernsfokusert

Osom har som en av sine kjerneverdier at de er fokusert på personvern. Det kommer frem i noen punkter når de nå presenterer detaljer om telefonen OV1. Det mest synlige stedet er ladekabelen om følger med, den har to funksjoner som skal beskytte brukeren av telefonen. Det ene er en fysisk bryter på kabelen som skrur av all data-funksjonalitet i USB-C kabelen. Den har også et lite LED-lys som lyser grønt hvis data blir overført. Dette er en kabel som oppfyller selv de mest ekstreme personvernskrav.

Kabelen til Osom har en bryter for å skru av dataoverføring, samt et lite LED-lys som lyser grønt hvis data går gjennom kabelen. Foto: OSOM

Android-versjonen er det andre punktet der personvernet er synlig. Selskapet ønsket ikke å uttale seg til Android Police om hvilken Android-versjon telefonen kommer med, da tidspunktet for lansering er vagt og det kan komme flere versjoner før dette. De har derimot hintet på Twitter om muligens å bruke Graphene OS, en personvernsrettet versjon av Android, men Osom bekrefter ikke noe samarbeid eller informasjon om dette heller. Selskapet har derimot uttalt at de kommer til å gi dusører til utviklere som finner problemer med personvern eller programvare-feil når telefonen er ute.

Fokus på kamera

Noe Essential fikk mye kritikk for da de kom ut med telefonen PH1, var kameraet. Det har Osom bitt seg merke i og lover at kameraet i Osom OV1 skal være av ypperste kvalitet. Det er en ikke ukjent uttalelse fra telefonprodusenter, så her må alt tas med en klype salt før folk får testet telefonen selv. Men tidlige spesifikasjoner kan avsløre litt om kameraet, selv om vi ennå ikke vet noe om hva slags bildebrikke selskapet ønsker å bruke.



Kameraene stikker tydelig ut av bakdekselet på telefonen Foto: Osom

Ukjent prosessor

Osom vil foreløpig heller ikke gå ut med detaljer rundt hvilken prosessor telefonen kommer til å få. De sier den kommer til å være basert på Snapdragon 8-serien, men vil ikke gi flere detaljer enn det. Det er ifølge Android Police noen lekkasjer som indikerer på at det blir en kraftig versjon av dagens Snapdragon 8Gen 1-prosessor, som er flaggskipet til brikkegiganten Qualcomm.

Osom sier til Android Police at telefonen er forventet å komme ut i andre halvdel av 2022 og ligge på en pris under 1000 dollar.