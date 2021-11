Denne Zoom-oppdateringen bør du installere

I motsetning svært mye annen programvare, har ikke MacOS- og Windows-versjonene av Zoom-klienten til nå hatt støtte for automatisk oppdatering. Brukerne har selv måtte sjekke om det har kommet en ny versjon og deretter laste ned denne og installere den på PC-en.

De færreste gjør dette jevnlig, til tross for at nye versjoner gjerne både fjerner feil – inkludert sårbarheter – og kommer med ny og forbedret funksjonalitet.

Endelig litt automatikk

Mandag denne uken kom det igjen en ny versjon av Zoom-klienten, men denne gjør at brukerne til vanlig ikke lenger behøver å tenke på å installere oppdateringer ved jevne mellomrom. Med den nye versjonen følger det også funksjonalitet for automatisk oppdatering av programvaren. Dette skriver Zoom Video Communications om i et blogginnlegg.

Under installasjonen av den nye oppdateringen kan brukerne velge hvor hyppig de ønsker å motta oppdateringer. De gis to valg, langsomt eller raskt, avhengig om det er bedre stabilitet eller tilgang til det siste, nye, som er det viktigste.

Valget kan endres i innstillingene til Zoom-klienten. Det er også mulig å skru av de automatiske oppdateringene helt, for eksempel i virksomheter hvor oppdateringene administreres av IT-avdelingen.

Når en ny oppdatering er tilgjengelig, vil brukeren bli varslet om dette i klienten. Dersom det ikke passer å installere oppdateringen med en gang, vil den bli installert neste gang brukeren åpner Zoom-klienten.

Zoom Video Communications lover for øvrig at klienten ikke vil mase på brukerne om nye oppdateringer så lenge de deltar i et videomøte.