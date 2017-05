Derfor kunne NSA avlytte mobilen til Angela Merkel

OSLO, PARANOIA 2017 (digi.no): Den angivelige, amerikanske avlyttingen av mobiltelefonen til den tyske forbundskansleren, Angela Merkel, var blant avsløringene til Edward Snowden som fikk størst oppmerksomhet høsten 2013.

Det skal riktignok sies at tyske myndigheter ikke har bevist at NSA eller andre i USA har avlyttet Merkel. Det fortalte Merkel selv under en høring i februar.

Like kjent er det ikke hvordan NSA greide å avlytte mobilen til Merkel. Man skulle tro at statsledere på det nivået har tilgang til langt sikrere kommunikasjonsmidler enn vanlige smartmobiler. Og det stemmer jo ofte, også i Merkels tilfelle.

